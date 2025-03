Justiça recebe denúncia contra os três presos por morte da jovem Natany Alves em Quixeramobim; veja quais crimes

O Judiciário estadual recebeu, nesta quinta-feira (6), a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) contra os três presos por raptarem e matarem a estudante Natany Alves Sales, de 20 anos, no último dia 16 de fevereiro. A jovem foi raptada em Quixeramobim e encontrada morta horas depois, em Banabuiú, ambas no Interior do Estado.

Francisco Márcio Freire, Francisco Teodósio Ramos e Jardson do Nascimento são acusados de latrocínio (roubo seguido de morte), ocultação de cadáver e associação criminosa. Freire também vai responder por possível crime de estupro.

A acusação foi recebida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Quixadá, na região do Sertão Central. A unidade do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) reconheceu a existência de prova da materialidade e “indícios suficientes de autoria”, determinando a citação dos réus para responderem no prazo de dez dias.

A denúncia do MPCE seguiu o indiciamento da Polícia Civil do Ceará (PCCE) e foi apresentada ao 3º Núcleo Regional de Custódia e das Garantias, da Justiça Estadual, na última sexta-feira (28).

ACUSAÇÃO

A promotora de Justiça Gina Cavalcante Vilasboas concluiu, na denúncia, que Márcio "praticou ato libidinoso diverso de conjunção carnal contra Natany Alves Sales".

"Narra os autos que, durante o trajeto de Quixeramobim a Banabuiú, o denunciado fez comentários de cunho sexual sobre a vítima, como 'às vezes o diabo coloca pratos deliciosos na frente da gente, o inimigo é muito sujo', bem como tocava no braço da vítima de forma lasciva e indagava se ela mantinha relacionamento com alguém", narrou o Órgão.

Consta, ainda, que Márcio fez questão de levar a vítima para a mata sozinho, determinando, assim, que os comparsas o esperassem no veículo. Ao ouvirem gritos de socorro, foram até onde Márcio e Natany estavam, e encontraram a vítima deitada de bruços no chão, com o vestido levantado acima da cintura e o denunciado sobre a ofendida." Gina Cavalcante Vilasboas Promotora de justiça, na denúncia

O Ministério Público considerou que o grupo se reunia para cometer crimes: "Mesmo antes dos fatos aqui descritos, os denunciados (Francisco Márcio Freire, Francisco Teodósio Ramos Neto e Jardson do Nascimento Silva) já agiam de maneira premeditada e coordenada, com a intenção clara de cometer delitos na região. Em caráter estável e permanente, associaram-se com o objetivo específico de praticar os crimes ora relatados".

O QUE DISSERAM OS ACUSADOS?

Francisco Márcio Freire se apresentava como pastor evangélico, participava de cultos e era compositor de músicas evangélicas, pelo menos, até o ano de 2020, época em que também participava de ações sociais - conforme fotografias e vídeos publicados nas redes sociais. Apesar da vida religiosa, ele tinha antecedentes criminais por homicídio, roubo, furto, ameaça e violência doméstica.

A defesa dos suspeitos foi realizada pela Defensoria Pública Geral do Ceará na audiência de custódia. Ao ser interrogado pela Polícia, Francisco Márcio contou que "desceu do carro e atravessou a cerca junto com a vítima; que nesse momento, a mulher teria se abaixado repentinamente, pegado uma pedra e o atingindo na cabeça".

"Que, em seguida, derrubou a vítima no chão; Que segundo seu relato, após essa ação, afirmou para os comparsas que não faria nada com a vítima e que a deixaria no local; Que então, ele retornou para o carro, pulando a cerca, e seguiu em direção ao veículo. Que ao olhar para trás, percebeu que Francisco (Teodósio) permaneceu no local, enquanto Jackson do Nascimento Silva vinha em sua direção. Jackson, ao se aproximar, teria afirmado que Francisco era um psicopata, pois havia matado a vítima", acrescentou o suspeito, segundo o Termo de Interrogatório.

Francisco Teodósio Ramos Neto tinha antecedente criminal por violência doméstica. Ao ser interrogado pela Polícia, ele confirmou que "Márcio a conduziu (vítima) até um ponto mais afastado, onde o outro suspeito Jardson foi, após a garota começar a gritar; Que o depoente relatou que permaneceu no carro, pois estava sob efeito de álcool e drogas. Que momentos depois, os dois suspeitos retornaram ao veículo em estado de nervosismo, demonstrando desespero, e exigiram que o grupo deixasse o local rapidamente; Que o depoente percebeu que algo grave havia acontecido, mas somente mais tarde constatou que a vítima havia sido assassinada".

Jardson do Nascimento Silva não tinha passagens pela Polícia até esta prisão. Ao ser interrogado, ele sustentou a versão que Márcio desceu do carro com a jovem e os dois pularam uma cerca. "Que, escutou a mulher gritando e o interrogando e Francisco Teodósio pularam a cerca para verificar o que está acontecendo", narrou.

Entretanto, Jardson apontou, inicialmente, que "quem finalizou a mulher foi Francisco Teodósio" e "o interrogando e o Francisco Márcio não concordaram em matar a mulher, somente com o roubo do veículo".

O trio foi preso em flagrante em Quixadá, na residência da filha de Francisco Márcio, poucas horas depois do latrocínio, na noite de 16 de fevereiro último. Natany Alves Sales foi raptada pelos criminosos no Centro de Quixeramobim e teve o corpo encontrado em uma estrada no Município de Banabuiú.

O delegado José William Soares Lopes, da Delegacia Municipal de Quixeramobim, justificou o indiciamento do trio preso com base na confissão dos suspeitos, nas imagens captadas por câmeras de segurança, no rastreamento do veículo da vítima e nos objetos apreendidos - como roupas utilizadas pelos criminosos para cometer os delitos.

