A jovem Natany Alves Sales, de 20 anos, foi sequestrada por três homens e morta ao tentar deixar um estacionamento, após sair de uma igreja, em Quixeramobim, no Sertão Central do Ceará, na tarde desse domingo (16). Uma grande mobilização chegou a ser feita nas redes sociais visando encontrar a vítima antes da confirmação do óbito.

O corpo dela foi localizado em uma rodovia entre os municípios de Banabuiú e Morada Nova.

Legenda: Homens foram flagrados por câmera durante abordagem Foto: Reprodução/Instagram

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a jovem tentava sair com um Renault Kwid de um estacionamento e acabou sendo abordada por três homens. O vídeo foi divulgado no Instagram por Narah Alves, mãe da jovem.

Horas depois do sequestro, o carro de Natany foi abandonado pelos criminosos em uma rua na cidade de Quixadá — 43,8 km de distância do município que ela foi raptada. Imagens de uma câmera flagraram o momento que o carro foi estacionado. Os três suspeitos saíram do veículo e fugiram caminhando.

Autoridades lamentam caso

O governador Elmano de Freitas condenou o caso, qual classificou como uma "violência inaceitável", e se solidarizou com os parentes e amigos da jovem. "Lamento profundamente esse fato e me solidarizo". O chefe do Executivo ainda destacou que não tem medido esforços e investimentos para aumentar a segurança no território cearense. "Continuaremos trabalhando noite e dia para enfrentar esse grave problema, que atinge todo o País."

Cirilo Pimenta, o prefeito de Quixeramobim, também lamentou o ocorrido e decretou lutou oficial de três dias no município.

"É com grande tristeza no coração que me solidarizo com a família de Natany, assassinada cruelmente por bandidos desalmados vindos de outros municípios. [...] Deus, em sua infinita misericórdia, é o único capaz de trazer à família a consolação que seu amor produz. Que Ele os abençoe e os fortaleça neste momento de dor e luto", diz um trecho do comunicado postado nas redes da prefeitura.

Polícia prende três suspeitos e população se mobiliza

Legenda: Homens foram flagrados juntos por câmeras antes do crime Foto: Reprodução/Instagram

Após investigações na região com apoio das imagens de câmeras de segurança, equipes das polícias Militar e Civil conseguiram prender os três homens suspeitos pelo crime. Eles foram levados para a Delegacia Regional de Quixadá.

No final da noite, inúmeros populares se reuniram em frente à Delegacia Regional para acompanhar a chegada dos suspeitos de terem cometido o homicídio contra Natany Alves.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e com a Polícia Civil e aguarda mais detalhes sobre o caso.

