Crime foi cometido na empresa onde os dois trabalhavam, em Quixadá
Mônica Pelegrini e Jackson Perigoso divergiram sobre o assunto, levando o debate ao ápice
Um curto-circuito em um quadro de energia elétrica pode ter sido a causa
Grupo de esportes verticais viraliza após postar vídeo se balançando em redes no alto da Ponte da Barra em Quixadá
Segundo as investigações, o empresário utilizava os itens furtados para aumentar o lucro no seu comércio
Um dos homens obtia os dados da vítima ao "auxiliá-las" no cadastro de recebimento de medicamentos
Com a falta de chuvas, danos afetaram todos os 12 distritos da cidade, levando prejuízos a mais de 8.000 pequenos e médios agricultores
A vítima não chegou ao local determinado de pouso, e amigos e familiares acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará
Falhas possuem impacto direto no atendimento feito à população nos equipamentos de saúde vinculados aos órgãos, como policlínicas e CEOs
Mesmo preso em Itaitinga, ele utilizou um celular para praticar estelionato