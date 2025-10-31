Diário do Nordeste
Viatura da Polícia Civil

Segurança

Suspeito de estuprar colega de trabalho é preso em Quixeramobim

Crime foi cometido na empresa onde os dois trabalhavam, em Quixadá

Redação 22 de Outubro de 2025
Vereadora Passa Mal

PontoPoder

Vereadora passa mal em meio à discussão sobre feriado para Dom Adélio Tomasin em Quixadá

Mônica Pelegrini e Jackson Perigoso divergiram sobre o assunto, levando o debate ao ápice

Ingrid Campos 16 de Outubro de 2025
Prints de um vpideo mostrando parte da cadeia pegando fogo

Ceará

Incêndio em cadeia no Ceará é controlado por detentos

Um curto-circuito em um quadro de energia elétrica pode ter sido a causa

Redação 05 de Outubro de 2025
Assista

Verso

Grupo de rapel viraliza após armar redes no alto das pedras de Quixadá

Grupo de esportes verticais viraliza após postar vídeo se balançando em redes no alto da Ponte da Barra em Quixadá

Gabriel Bezerra e Maria Clarice Sousa* 26 de Setembro de 2025
dono de espetinho furtando supermercado

Segurança

Dono de espetinho é investigado por furtar cerveja e carne de supermercado em Quixadá

Segundo as investigações, o empresário utilizava os itens furtados para aumentar o lucro no seu comércio

Redação 18 de Setembro de 2025
policial da policia civil do ceará entrando em viatura da policia civil do ceara

Segurança

Pai e filho são presos suspeitos de aplicar golpes em idosos no Interior do Ceará

Um dos homens obtia os dados da vítima ao "auxiliá-las" no cadastro de recebimento de medicamentos

Redação 13 de Setembro de 2025
Casa simples em área rural cercada por árvores e cercas de madeira, com algumas vacas reunidas à sombra. Ao fundo, aparece um curral e a paisagem de vegetação seca sob céu parcialmente nublado

Ceará

Quixadá perde 85% da produção de milho e feijão e decreta emergência por estiagem

Com a falta de chuvas, danos afetaram todos os 12 distritos da cidade, levando prejuízos a mais de 8.000 pequenos e médios agricultores

Clarice Nascimento e Dahiana Araújo 05 de Setembro de 2025
Colagem de fotos mostrando a vítima perdida após decolar de parapente e o momento do resgate

Segurança

Mulher é resgatada após se perder ao decolar de parapente em Quixadá; veja vídeo

A vítima não chegou ao local determinado de pouso, e amigos e familiares acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Bergson Araujo Costa 04 de Setembro de 2025
Profissional de saúde caminha por corredor de hospital, vestindo roupa cirúrgica verde e touca azul

PontoPoder

TCE-CE aponta atraso, congelamento e falta de critérios nos repasses estaduais a Consórcios de Saúde

Falhas possuem impacto direto no atendimento feito à população nos equipamentos de saúde vinculados aos órgãos, como policlínicas e CEOs

Luana Barros 20 de Agosto de 2025
Fachada do Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II), em Fortaleza (CE). Pessoas são vistas na entrada do prédio. Ambulância está posicionada no portão principal da unidade prisional.

Segurança

Golpe da linha cruzada: homem é condenado por venda falsa de motocicleta de dentro do presídio no CE

Mesmo preso em Itaitinga, ele utilizou um celular para praticar estelionato

Redação 17 de Agosto de 2025
