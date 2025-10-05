Incêndio em cadeia no Ceará é controlado por detentos

A Cadeia Pública de Quixadá, no Sertão Central do Ceará, registrou um princípio de incêndio na noite de sexta-feira (3). As chamas foram controladas pelos próprios detentos antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Não houve feridos.

A unidade prisional fica localizada na Rua Eusébio de Queiroz, no Centro da cidade. De acordo com nota divulgada, os presos utilizaram os extintores disponíveis no local, conseguindo conter o fogo.

“A equipe do CBMCE [Corpo de Bombeiros Militar do Ceará] realizou o resfriamento da área afetada, garantindo a eliminação de riscos de reignição e a segurança do ambiente. Não houve registro de vítimas”, informou a corporação.

A causa do incêndio estaria relacionada a um curto-circuito em um quadro de energia elétrica, que ficava em um depósito isolado. Segundo os Bombeiros, não houve necessidade de movimentar ou deslocar os detentos.

O Corpo de Bombeiros reforçou, ainda, a importância da manutenção preventiva das instalações elétricas e da presença de equipamentos de combate a incêndio em edificações, “como medida fundamental para reduzir riscos e preservar vidas e patrimônios”.

