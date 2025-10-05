Animais são abençoados em Paróquia de Fortaleza no Dia de São Francisco; veja vídeo

No dia que a Igreja Católica celebra São Francisco de Assis, 4 de outubro, a Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza, garantiu um momento diferenciado aos pets e aos "pais de pets", com a realização da "benção das criaturas" na tarde de sábado.

Na ocasião, os tutores de diversos animais, como cachorros, gatos e até pássaros, levaram os pets para serem abençoados.

O momento aconteceu à tarde, no estacionamento da Igreja Matriz, e reuniu dezenas de fiéis acompanhados pelos animais de estimação presos em coleiras, em bolsas e caixas de transporte, ou mantidos nos próprios braços dos tutores.

No local, o pároco Padre Adair realizou a benção com água benta, ao som da Oração de São Francisco, cântico religioso, em meio a latidos e miados. O Padre também solicitou que cada tutor dissesse, no microfone, o nome do animal.

"Conceda a esses pequeninos a saúde, livrai e defendei de toda peste, toda doença e todo perigo. Vos pedimos Senhor que desça sobre eles a vossa graça e vossa benção", proclamou o religioso em um dos momentos da benção.

Na tradição católica, São Francisco de Assis, pela sua admiração e relação estreita com a natureza, é considerado o padroeiro dos animais e do meio ambiente. O Santo foi canonizado no dia 16 de julho de 1228, pelo Papa Gregório IX.