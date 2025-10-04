Dia de São Francisco de Assis: conheça história do santo protetor dos animais

O dia de São Francisco de Assis é comemorado neste sábado, 4 de outubro. Nascido na Itália, no século XII, recebeu o nome de "Giovanni di Pietro di Bernardone", abandonou os bens, rompeu com a família e viveu uma vida dedicada aos valores de Cristo, tornando-se referência de humanidade com os mais vulneráveis.

O frade nasceu entre 1181 e 1182, filho de Pedro e Dona Pica Bernardone. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Ainda jovem, Francisco era apegado ao trabalho e as riquezas do pai, mas também almejava ter fama e título de nobreza.

Por volta dos 20 anos de idade, incentivado pelo pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais tinham declarado à Comuna de Assis, sua cidade natal. Francisco empunhou armas e sofreu um ano de prisão em Perugia, Itália.

Ainda jovem, "São Francisco tinha o sonho de ser reconhecido pela sociedade, de ser nobre", afirmou o Frei Gilmar Nascimento, Reitor do Santuário de São Francisco das Chagas, em Canindé (CE).

Entre 1202 e 1205, poucos anos após a primeira batalha, ele decidiu ser cavaleiro em nome da honra de defender a Igreja e seus interesses, em uma busca voraz pelo título de nobreza.

Legenda: Fiéis se reúnem anualmente no Santuário de Canindé (CE) Foto: Divulgação/Santuário de Canindé

Mudança de Vida

Renúncia de Bens

Na primeira década do século XIII, Francisco teve visões que o avisavam da necessidade de retornar à sua terra natal para encontrar seu propósito de vida. Enquanto estava na cidade de Espoleto, Itália, Francisco diz ter ouvido a voz do Senhor, com quem dialogou: "Senhor, o que quereis que eu faça?" e a voz respondeu: "Volta a Assis e ali te será dito".

Tomado pela força divina dessa voz, o santo abandonou os antigos hábitos (abastados) e passou a renunciar seus bens materiais. Francisco não somente dava o que possuía, mas desprezava o dinheiro.

Ainda em busca de respostas sobre seu propósito de vida, Francisco viajou para Roma e visitou a tumba do Apóstolo São Pedro. Em seguida, trocou seus ricos trajes com os de um mendigo e fez sua primeira experiência de viver na pobreza.

Veja também Verso Megaespetáculo ao ar livre em Canindé conta vida de São Francisco Ceará População católica cresce em 60 cidades do CE; veja dados de religiões do seu município

Rompimento com a família

Pedro Bernardone, pai de Francisco, repudiava o desapego do filho. Um certo dia, o comerciante se queixou ao bispo da Comuna de Assis (cidade natal) sobre o estilo de vida do que o jovem levava. O pai de Francisco exigiu que o filho devolvesse todos os bens que recebeu da família.

Francisco devolveu tudo até ficar nu, jogou os trajes aos pés de seu pai, e exclamou: "Até agora chamei de pai a Pedro Bernardone. Doravante não terei outro pai, senão o Pai Celeste". As informações são do site Canção Nova.

O bispo apoiou Francisco, que depois disso se afastou completamente de família e amigos, passando a se dedicar ao cuidado com leprosos e à reconstrução das capelas da cidade.

São Francisco de Assis é considerado o padroeiro dos pobres, dos animais e da natureza. Ele fundou a Ordem dos Franciscanos no século XIII, conhecida por cultivar ideais de pobreza e caridade.

Da Itália ao Interior do Ceará

No coração da cidade de Assis, na região da Úmbria (Itália), foi construída a Basílica de São Francisco de Assis. O templo é considerado um dos mais importantes santuários do cristianismo.

O complexo abriga a sagrada cripta onde repousam os restos mortais de São Francisco, que é uma personalidade conhecida e venerada pelos fiéis italianos.

Legenda: A Basílica de São Francisco de Assis (Itália) foi construída em 1253 Foto: Leonidas Santana/Shutterstock

Essa fé também fez parte da construção da cidade de Canindé, no sertão do Ceará. "A relação de Canindé com São Francisco se deu logo nos primórdios da cidade, com a chegada dos missionários franciscanos", afirmou o Frei Gilmar em entrevista ao Diário do Nordeste.

Em 1758, chegaram a Canindé os primeiros frades franciscanos. Cerca de 20 anos depois é construída a a Igreja de São Francisco das Chagas, chamado carinhosamente pelo povo de São Francisquinho.

A partir disso, "o povo foi bebendo dessa fonte de tal maneira que ela se espalhou pelo Nordeste Brasileiro" contou o Frei.

De acordo com o Santuário de Canindé, o povo evocava desde os primórdios que "nenhuma outra religião poderia suavizar a vida dura que levavam no sertão, a não ser a do Patriarca de Assis".

Festa em Canindé é a Maior Romaria Franciscana das Américas

A Festa anual de homenagem ao padroeiro de Canindé, encerra neste sábado (4). A programação dura 10 dias e traz ao município milhares de fiéis, movimentando religiosamente e economicamente a cidade.

"Muitas pessoas da cidade sobrevivem por conta das romarias. São aqueles que vendem os artigos religiosos, que abrem suas casas como pousadas e tantas outras", pontua o Reitor do Santuário de Canindé.

Fiéis carregam painel de 500 kg

Outra forma de homenagem ao santo é a condução do Painel de São Francisco, que pesa "cerca de 500 kg e é levado pelo povo da Basílica de Canindé até a Praça dos Romeiros", explicou o Frei Gilmar. Os fiéis levam o símbolo, criado em 1890, nos ombros.

Eles se dividem para que todos possam carregar o peso, que se torna confortável quando compartilhado pela multidão.

Legenda: Fiéis levam símbolos de devoção a São Francisco durante a peregrinação Foto: Jander Silva/Santuário de Canindé

De acordo com a Arquidiocese de Fortaleza, cerca de um milhão de pessoas visitam o Santuário de São Francisco das Chagas (Canindé), todos os anos. As informações são da Agência Senado.

Morte de São Francisco de Assis

De acordo com o Portal Vatican News, biógrafos de São Francisco apontam que ele tinha doenças de estômago, fígado e baço, provavelmente ligadas a malária, que ele contraiu durante o período que ficou preso em Peruggia (Itália).

Na tarde do dia 3 de outubro de 1226, São Francisco de Assis morreu cantando “mortem suscepit”. No domingo seguinte, foi sepultado na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. As informações são do site Canção Nova.

Dois anos após sua morte São Francisco de Assis foi canonizado pelo Papa Gregório IX.

*Estagiária supervisionada pelos jornalistas Mariana Lazari e Felipe Mesquita