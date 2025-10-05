Dia de São Benedito: conheça a história do santo e significado
Fiés preparam celebrações para o santo negro que conquistou o coração dos brasileiros
A igreja Católica celebra em outubro o dia de São Benedito. No Brasil, por orientação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a festa litúrgica do santo acontece neste domingo, 5 de outubro.
São Benedito nasceu em 1526, no vilarejo de São Fratello, na Ilha Siciliana, Itália. Seus pais, Cristóvão Manasceri e Diana Larcan, eram escravos trazidos da Etiópia para a Sicília. O casal não desejava ter filhos para não gerar novas gerações de escravizados.
Ao saber disso, o senhor prometeu que, se eles tivessem um filho, concederia a liberdade a ele. Assim, Benedito nasceu e foi libertado ainda menino, conforme a promessa.
Criado na fé cristã pelos pais, desde pequeno cuidava de ovelhas e aproveitava para rezar o Rosário, devoção ensinada por sua mãe.
Início da vida santa
Aos 18 anos, ingressou em uma fraternidade de franciscanos. Já reconhecido por dons considerados milagrosos, passou a ser procurado por multidões, embora tentasse viver discretamente.
Mesmo analfabeto, era frequentemente consultado por pessoas da elite, que buscavam seus conselhos. Mais tarde, ingressou no convento de Santa Maria de Jesus, onde trabalhou como cozinheiro. Apesar de sua pouca instrução, chegou a ser mestre de noviços e superior da comunidade.
Um episódio marcante relata que, ao ver um frade jogar fora um pedaço de pão, Benedito o recolheu e afirmou:
“Não jogue fora este pão. Aqui está o sangue dos pobres.”
A vida de São Benedito foi marcada pelo equilíbrio entre oração e serviço. Ele tinha profunda devoção ao Menino Jesus e passava longos momentos diante da imagem de Nossa Senhora, ainda preservada na igreja do convento.
Conta-se que, em oração, a Virgem Maria lhe entregava o Menino Jesus, e Benedito permanecia com ele nos braços. Contudo, tamanha era sua obediência à vida comunitária que, ao ouvir o sino chamando para o compromisso, devolveu apressadamente o Menino aos braços da mãe.
A tradição afirma que, por isso, a imagem de Nossa Senhora parece segurar o Filho de maneira um tanto desajeitada.
Os milagres de São Benedito
São Benedito é associado a muitos milagres: ressurreição de dois meninos, cura de cegos e surdos, além de multiplicação de peixes e pães. Muitos desses milagres de multiplicação ocorreram na cozinha do convento, razão pela qual é considerado o “Santo protetor da cozinha, dos cozinheiros, contra a fome e a escassez de alimentos”.
Falecimento
Em 4 de abril de 1589, aos 65 anos, ele faleceu. Uma multidão invadiu o convento em busca de relíquias, causando dificuldades aos frades.
Suas últimas palavras foram ditas com alegria: “Jesus! Jesus! Minha mãe, doce Maria! Meu Pai São Francisco!” Morreu em paz. Seu corpo exalava suave perfume e foi encontrado incorrupto quando exumado. Em 1611, foi colocado em urna de cristal, na igreja de Santa Maria, em Palermo, onde permanece até hoje.
Canonização e imagem
São Benedito foi canonizado em 24 de maio de 1807, pelo Papa Pio VII. Costuma ser representado segurando o Menino Jesus nos braços, porque várias vezes foi visto em oração profunda com uma criança nos braços.
Programação em Fortaleza homenageia São Benedito
A Paróquia São Benedito, situada no Centro de Fortaleza, preparou um tríduo em homenagem ao santo.
Tríduo é a prática de oração ou celebração que dura três dias, com o objetivo de preparar os fiéis para uma festa religiosa importante.
As celebrações tiveram início em 2 outubro e segue até o próximo dia 5, reunindo fiéis e devotos em momentos de oração, celebração e confraternização.
Programação
● Primeiro dia do Tríduo – 02/10
18h15 – Celebração Eucarística
Momento: Conhecendo São Benedito
Hora Santa Eucarística
Confraternização: Foodchurch Café & Restô
● Segundo dia do Tríduo – 03/10
18h30 – Celebração Eucarística
Momento: Conhecendo São Benedito
Confraternização: Canja do Bené
● Terceiro dia do Tríduo – 04/10
17h00 – Celebração Eucarística
Momento: Conhecendo São Benedito
Confraternização: Feirinha do Bené
● Festa Solene de São Benedito – 05/10 (domingo)
16h30 – Procissão ao redor do Santuário
17h00 – Celebração Eucarística
Confraternização: Feirinha do Bené