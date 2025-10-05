Dia de São Benedito: conheça a história do santo e significado

A igreja Católica celebra em outubro o dia de São Benedito. No Brasil, por orientação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a festa litúrgica do santo acontece neste domingo, 5 de outubro.

São Benedito nasceu em 1526, no vilarejo de São Fratello, na Ilha Siciliana, Itália. Seus pais, Cristóvão Manasceri e Diana Larcan, eram escravos trazidos da Etiópia para a Sicília. O casal não desejava ter filhos para não gerar novas gerações de escravizados.

Ao saber disso, o senhor prometeu que, se eles tivessem um filho, concederia a liberdade a ele. Assim, Benedito nasceu e foi libertado ainda menino, conforme a promessa.

Criado na fé cristã pelos pais, desde pequeno cuidava de ovelhas e aproveitava para rezar o Rosário, devoção ensinada por sua mãe.

Início da vida santa

Aos 18 anos, ingressou em uma fraternidade de franciscanos. Já reconhecido por dons considerados milagrosos, passou a ser procurado por multidões, embora tentasse viver discretamente.

Mesmo analfabeto, era frequentemente consultado por pessoas da elite, que buscavam seus conselhos. Mais tarde, ingressou no convento de Santa Maria de Jesus, onde trabalhou como cozinheiro. Apesar de sua pouca instrução, chegou a ser mestre de noviços e superior da comunidade.

Um episódio marcante relata que, ao ver um frade jogar fora um pedaço de pão, Benedito o recolheu e afirmou:



“Não jogue fora este pão. Aqui está o sangue dos pobres.” São Benedito Santo da Igreja Católica

A vida de São Benedito foi marcada pelo equilíbrio entre oração e serviço. Ele tinha profunda devoção ao Menino Jesus e passava longos momentos diante da imagem de Nossa Senhora, ainda preservada na igreja do convento.

Conta-se que, em oração, a Virgem Maria lhe entregava o Menino Jesus, e Benedito permanecia com ele nos braços. Contudo, tamanha era sua obediência à vida comunitária que, ao ouvir o sino chamando para o compromisso, devolveu apressadamente o Menino aos braços da mãe.

A tradição afirma que, por isso, a imagem de Nossa Senhora parece segurar o Filho de maneira um tanto desajeitada.

Os milagres de São Benedito