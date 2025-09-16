Fiéis ignoram tradição e arrancam ladrilhos da estátua de São Francisco em Canindé

Fiéis têm arrancado ladrilhos da estátua de São Francisco, em Canindé, no Interior do Ceará. As ações foram registradas por um influenciador local nessa segunda-feira (15) e ganharam as redes sociais.

Nas imagens, é possível ver uma mulher com um utensílio similar a uma espátula arrancando partes dos ladrilhos da estrutura, deixando um buraco.

Por toda a base da estátua, a ausência de centenas de cerâmicas constata que ações similares são recorrentes.

O médico e influenciador Max Greyson, responsável pelo vídeo que viralizou, explica, na legenda da postagem no Instagram, que há a tradição de colher os ladrilhos que se desprendem por ações naturais, mas que isso tem sido desvirtuado.

“O que revolta é ver que essa tradição está sendo desvirtuada. Pessoas, em vez de respeitarem o espaço sagrado, estão arrancando os ladrilhos à força, com facas, chaves de carro, objetos cortantes. Transformam fé em vandalismo”, denunciou o profissional.

Católicos condenam ação

Na publicação do médico, outros fiéis condenaram a ação e consideraram um desrespeito. “Isso jamais poderia acontecer. Existes os terços, imagens, lembrancinhas em todo canto da cidade, justamente para o romeiro levar sua fé para casa. Isso aí já vira vandalismo”, escreveu um internauta.

Outro ponderou que seria importante adotar uma medida mais veemente para a contenção dos danos à imagem: “Chama a polícia e conduz até a delegacia”.

Frei César, Guardião do Convento Santo Antônio, localizado em Canindé, alertou, por meio de vídeo no Instagram, sobre a prática.

“Eu quero fazer um pedido a você. Isto é um patrimônio que não é apenas do povo de Canindé, mas é um patrimônio de todos os devotos e devotas. Eu quero pedir a vocês, essa imagem já precisa de restauro, mas muita gente arranca essas pastilhas para poder levar [...] eu faço um pedido, leve São Francisco em seu coração”, informou o religioso.