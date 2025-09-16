Diário do Nordeste
Fiéis ignoram tradição e arrancam ladrilhos da estátua de São Francisco em Canindé

Tradição é colher partes da cerâmica que se desprendem por ações naturais, mas há quem esteja arrancando a estrutura com espátulas

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
(Atualizado às 21:45)
Ceará
Mulher vandalizando estátua de São Francisco em Canindé
Legenda: Há a tradição de colher os ladrilhos que se desprendem por ações naturais
Foto: Reprodução/Redes sociais @mediconosertao

Fiéis têm arrancado ladrilhos da estátua de São Francisco, em Canindé, no Interior do Ceará. As ações foram registradas por um influenciador local nessa segunda-feira (15) e ganharam as redes sociais. 

Nas imagens, é possível ver uma mulher com um utensílio similar a uma espátula arrancando partes dos ladrilhos da estrutura, deixando um buraco.

Por toda a base da estátua, a ausência de centenas de cerâmicas constata que ações similares são recorrentes.

O médico e influenciador Max Greyson, responsável pelo vídeo que viralizou, explica, na legenda da postagem no Instagram, que há a tradição de colher os ladrilhos que se desprendem por ações naturais, mas que isso tem sido desvirtuado.

“O que revolta é ver que essa tradição está sendo desvirtuada. Pessoas, em vez de respeitarem o espaço sagrado, estão arrancando os ladrilhos à força, com facas, chaves de carro, objetos cortantes. Transformam fé em vandalismo”, denunciou o profissional.

Católicos condenam ação

Na publicação do médico, outros fiéis condenaram a ação e consideraram um desrespeito. “Isso jamais poderia acontecer. Existes os terços, imagens, lembrancinhas em todo canto da cidade, justamente para o romeiro levar sua fé para casa. Isso aí já vira vandalismo”, escreveu um internauta.

Outro ponderou que seria importante adotar uma medida mais veemente para a contenção dos danos à imagem: “Chama a polícia e conduz até a delegacia”.

Frei César, Guardião do Convento Santo Antônio, localizado em Canindé, alertou, por meio de vídeo no Instagram, sobre a prática.

“Eu quero fazer um pedido a você. Isto é um patrimônio que não é apenas do povo de Canindé, mas é um patrimônio de todos os devotos e devotas. Eu quero pedir a vocês, essa imagem já precisa de restauro, mas muita gente arranca essas pastilhas para poder levar [...] eu faço um pedido, leve São Francisco em seu coração”, informou o religioso.

