Livro celebra 25 anos do DFB Festival e consolida legado da moda autoral no Brasil

O DFB Festival, considerado o maior encontro de moda autoral da América Latina, celebra seus 25 anos com o lançamento do livro DFB|XXV. A edição comemorativa, com 300 páginas em capa dura, reúne imagens inéditas do acervo do festival, organizadas em ordem cronológica, incluindo registros de passarela e de backstage.

De acordo com Claudio Silveira, idealizador do DFB e um dos responsáveis pela publicação, a obra ultrapassa a função de registro visual. “É preciso compreender que o DFB é mais que um conglomerado histórico de quase mil desfiles apresentados nas últimas duas décadas. O que permeia nossa trajetória é fruto do trabalho de estilistas, designers, artistas, artesãos, costureiras, fotógrafos, modelos e profissionais das áreas técnicas e de comunicação. Essa amostra presente na publicação é fundamental para que possamos manter acesa a chama da inovação”, afirma.

Além do valor histórico, a obra tem caráter educacional. Ela será distribuída gratuitamente a instituições de ensino superior e técnico em moda e design em todo o Brasil, fortalecendo a formação de novos profissionais, incentivando o empreendedorismo e ampliando o acesso ao conhecimento.

“Em uma sociedade marcada pela velocidade das informações, uma obra impressa, com a excelência que estamos garantindo, é um ativo valioso tanto para a contemporaneidade quanto para as futuras gerações”, reflete Helena Vieira, Diretora Executiva do DFB. “Poucas coisas se comparam ao gesto de ler um livro e aproximar o olhar das imagens impressas em tamanho grande, quase despertando uma sensação táctil”, completa.

O livro DFB|XXV reafirma a trajetória do DFB Festival como um espaço de democratização da moda autoral, promoção de novos talentos e fortalecimento da economia criativa no Brasil. A publicação simboliza, ao mesmo tempo, celebração histórica e legado cultural, com impacto direto na formação e na inspiração de estudantes, profissionais e empreendedores de todo o país. O livro é apresentado pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet, com apoio do Banco do Nordeste, realização da Equipe de Produção e Ministério da Cultura.