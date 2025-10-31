Usando tênis simples, chapéu para se proteger do sol do sertão e bengala, José Antônio Mendes fez a trajetória de ida e volta entre Monsenhor Tabosa e Canindé
O santo é celebrado todo dia 4 de outubro pela Igreja Católica
Tradição é colher partes da cerâmica que se desprendem por ações naturais, mas há quem esteja arrancando a estrutura com espátulas
O PM seria o dono de três postos de combustíveis, que estavam no nome da ex-esposa, e teria movimentado R$ 20 milhões em contas bancárias, em três anos e quatro meses. Os réus foram condenados a uma soma de 40 anos de prisão. Eles recorreram e aguardam decisão do TJCE sobre os recursos
A parlamentar deve recorrer da decisão e permanecerá no mandato durante o processo
Rozário Ximenes rebateu as falas do senador cearense que saiu em defesa do deputado federal Júnior Mano na quarta (16)
O envio de recursos federais a municípios está no centro das investigações da Polícia Federal
As informações foram citadas na decisão do ministro Gilmar Mendes que autorizou a operação Underhand nesta terça (8)
Júnior Mano é pré-candidato ao Senado e tem sido defendido para o cargo por vários prefeitos
Os parlamentares teriam enviado emendas a Choró e a Canindé, municípios no centro das investigações