Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

vídeo de pai cearense que andou por 240 km para pagar promessa a São Francisco por cura do filho

Ceará

Após cura do filho, cearense anda mais de 240 km em devoção a São Francisco

Usando tênis simples, chapéu para se proteger do sol do sertão e bengala, José Antônio Mendes fez a trajetória de ida e volta entre Monsenhor Tabosa e Canindé

Carol Melo 04 de Outubro de 2025
Estátua de São Francisco de Assis em pedra, com céu nublado ao fundo, simbolizando paz e espiritualidade.

Mundo

Dia de São Francisco de Assis: conheça história do santo protetor dos animais

O santo é celebrado todo dia 4 de outubro pela Igreja Católica

Geovana Almeida* 04 de Outubro de 2025
Mulher vandalizando estátua de São Francisco em Canindé

Ceará

Fiéis ignoram tradição e arrancam ladrilhos da estátua de São Francisco em Canindé

Tradição é colher partes da cerâmica que se desprendem por ações naturais, mas há quem esteja arrancando a estrutura com espátulas

Bergson Araujo Costa 16 de Setembro de 2025
Imagem mostra uma arma de fogo, munições e dinheiro apreendidos com um policial militar, em Canindé, em uma operação em fevereiro de 2024

Segurança

Como PM e ex-esposa utilizavam postos de combustíveis para 'camuflar' o tráfico de drogas no Ceará

O PM seria o dono de três postos de combustíveis, que estavam no nome da ex-esposa, e teria movimentado R$ 20 milhões em contas bancárias, em três anos e quatro meses. Os réus foram condenados a uma soma de 40 anos de prisão. Eles recorreram e aguardam decisão do TJCE sobre os recursos

Redação 02 de Setembro de 2025
Foto da vereadora Professora Lorena, de Canindé, cassada pela Justiça Eleitoral

PontoPoder

Justiça cassa vereadora de Canindé por compra de votos e abuso de poder político e econômico

A parlamentar deve recorrer da decisão e permanecerá no mandato durante o processo

Bruno Leite 22 de Julho de 2025
Ex-prefeita de Canindé, Rozário Ximenes, dá entrevista com microfones apontados para ela

PontoPoder

Ex-prefeita de Canindé diz que Cid Gomes cria 'cortina de fumaça': 'Descompensado e mal-educado'

Rozário Ximenes rebateu as falas do senador cearense que saiu em defesa do deputado federal Júnior Mano na quarta (16)

Luana Barros 17 de Julho de 2025
Júnior Mano, homem jovem de terno cinza e gravata marrom, está sentado em uma bancada parlamentar, com expressão séria e olhar voltado para o lado. Ele está em um ambiente institucional, na Câmara dos Deputados, com microfones e outros parlamentares ao fundo. A cena transmite um momento de sessão ou reunião formal.

PontoPoder

Em 5 anos, Júnior Mano indicou R$ 117 milhões a 66 cidades do Ceará em emendas; Nova Russas lidera

O envio de recursos federais a municípios está no centro das investigações da Polícia Federal

Ingrid Campos 17 de Julho de 2025
Deputado federal Júnior Mano

PontoPoder

Caso Júnior Mano: investigação da PF mapeia esquema que envolvia pelo menos 12 prefeituras no Ceará

As informações foram citadas na decisão do ministro Gilmar Mendes que autorizou a operação Underhand nesta terça (8)

Luana Barros 10 de Julho de 2025
Montagem com duas imagens lado a lado. À esquerda, a fachada da Prefeitura Municipal de Nova Russas, no Ceará, com letreiro dourado em destaque na parte superior do prédio branco com detalhes verdes. À direita, Giordanna e Júnior Mano posam juntos sorrindo em um ambiente interno que parece ser o plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília. A mulher veste blusa branca sem mangas e calça azul-marinho, e o homem está de terno escuro com gravata clara. Ao fundo, há outras pessoas em trajes formais e bandeiras do Brasil.

PontoPoder

Giordanna Mano, prefeita e esposa de Júnior Mano, vê 'fins políticos' em investigação, visando 2026

Júnior Mano é pré-candidato ao Senado e tem sido defendido para o cargo por vários prefeitos

Ingrid Campos e Luana Barros 09 de Julho de 2025
Quatro homens de terno e gravata discursam em plenário, em frente a microfones. Eles estão lado a lado em montagens verticais separadas. O primeiro, à esquerda, tem cabelo grisalho e usa terno azul-marinho com gravata listrada. O segundo tem cabelo castanho ondulado e barba, vestindo terno escuro e gravata vermelha. O terceiro tem cabelo escuro curto e usa terno cinza com gravata rosa. O quarto, à direita, também tem cabelo escuro e veste terno azul-escuro com gravata vermelha. Ao fundo, há bandeiras e o ambiente típico de um parlamento. Da esquerda para a direita: José Guimarães, Eunício Oliveira, Yuri do Paredão e Junior Mano. Fotos em colagem.

PontoPoder

STF autoriza investigação a deputados Guimarães, Eunício e Yury por menção em caso de Júnior Mano

Os parlamentares teriam enviado emendas a Choró e a Canindé, municípios no centro das investigações

Ingrid Campos 08 de Julho de 2025
1 2 3