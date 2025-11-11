Cantor de forró é agredido por PM em Canindé

Um cantor de forró levou socos, tapas e chutes de um policial militar em Canindé, no Interior do Ceará, na madrugada desta terça-feira (11). A agressão ocorreu após uma equipe da PM atender uma denúncia de som alto de um bar.

Conforme registrado por câmera de segurança, o agente atacou o artista no momento em que ele deixava o estabelecimento e ia até o próprio carro.

Em entrevista ao É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — o cantor Rafael Morais, 34, disse que a agressão ocorreu mesmo após o bar ter baixado o volume do sistema de som.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar do Ceará. Quando houver retorno, este texto será atualizado.

"Ele veio lá no estabelecimento com a denúncia de som alto. Populares tinham ligado ali por uma denúncia de som alto, mas quando a viatura chegou o som já estava desligado. E ele me chamou na viatura, né? Com muita arrogância e truculência. E aí eu fui lá falar com ele, eu só perguntei, só questionei se era a primeira denúncia", relatou o artista. O cantor disse que o PM aparentou não gostar do questionamento.

Ao deixar o local, Rafael disse que fez um comentário sobre a abordagem: "Tem que falar direito com o cidadão!". Então, na saída do bar, foi agredido.

Agressão aconteceu quando cantor deixou bar

Em vídeo, é possível visualizar o momento em que o cantor deixou o estabelecimento após a abordagem policial e seguiu até o carro.

A viatura da PM aparece parada em frente ao local. Um dos policiais saiu do veículo e partiu em direção ao cantor. Ele desferiu tapas, socos e chutes e gritou com o artista: "Respeita a Polícia, filho da p*!".

O cantor buscou a Delegacia de Polícia Civil de Canindé, na manhã desta terça-feira, para registrar um Boletim de Ocorrência (B.O) sobre o caso.