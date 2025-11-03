Ex-membro de equipe de Wesley Safadão é encontrado morto em Goiás

A Polícia Civil de Goiás investiga a morte do jovem Lucas Borges, 28, conhecido por atuar na equipe de marketing de artistas como Wesley Safadão e, mais recentemente, dos sertanejos João Neto e Frederico. As informações são do G1.

O corpo dele foi encontrado em um apartamento em Goiânia na última sexta-feira (31), segundo informou o site goiano Portal 6.

Nas redes sociais, a equipe de João Neto e Frederico lamentou a perda: “Nos despedimos com o coração apertado, mas com a certeza de que as lembranças e o carinho vão permanecer pra sempre. Que a saudade se transforme em força e o amor siga vivo em cada memória", diz texto na publicação.

Conforme o site goiano Portal 6, a Polícia Civil aponta que uma das linhas de apuração considera a possibilidade de que o falecimento tenha ocorrido dias antes de o corpo ser encontrado.

Jovem retomou trabalho com sertanejos há alguns meses

Segundo uma produtora que trabalhava com Lucas, ele havia retornado à equipe de João Neto e Frederico em setembro deste ano, após um convite para reassumir a parte de marketing digital dos artistas.

No instagram, Lucas postava momentos de trabalho ao lado dos cantores e também dias de lazer.