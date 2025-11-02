Diário do Nordeste
Zé Felipe sorri ao mostrar Ana Castela dormindo no seu ombro após 'banho de lama'

Casal viveu um dia agitado, neste sábado (1º), e os momentos foram compartilhados nas redes sociais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
É Hit
Legenda: Zé Felipe sorri ao mostrar registro fofo de Ana Castela dormindo em seu ombro e posou em foto sujo de lama.
Foto: Reprodução / Instagram.

Depois de passar um dia agitado com Zé Felipe, a cantora Ana Castela foi flagrada pelo namorado dormindo em seu ombro. O registro foi parar no Instagram do filho de Leonardo.

A publicação foi feita pelo cantor na noite do sábado (1º), depois do casal ter feito uma farra na fazenda da artista.

Zé e a sertaneja estiveram ao lado de amigos e familiares dela, curtindo o dia com brincadeiras. Teve até banho de lama. 

Tudo foi compartilhado nas redes para que os fãs pudessem acompanhar. Em certo momento, Zé chegou a se transformar em uma “fadinha rosa”, ao se fantasiar da personagem mística.

Foto de Zé Felipe vestido de fada.
Legenda: Momentos entre os dois rendeu registros de Zé vestido de "fadinha".
Foto: Reprodução / Instagram.

