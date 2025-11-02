Zé Felipe sorri ao mostrar Ana Castela dormindo no seu ombro após 'banho de lama'

Depois de passar um dia agitado com Zé Felipe, a cantora Ana Castela foi flagrada pelo namorado dormindo em seu ombro. O registro foi parar no Instagram do filho de Leonardo.

A publicação foi feita pelo cantor na noite do sábado (1º), depois do casal ter feito uma farra na fazenda da artista.

Zé e a sertaneja estiveram ao lado de amigos e familiares dela, curtindo o dia com brincadeiras. Teve até banho de lama.

Tudo foi compartilhado nas redes para que os fãs pudessem acompanhar. Em certo momento, Zé chegou a se transformar em uma “fadinha rosa”, ao se fantasiar da personagem mística.