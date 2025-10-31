Governador do RJ parabeniza Elmano e PMs por operação contra o CV em Canindé (CE)

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), usou seus perfis nas redes sociais para “parabenizar” o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), em razão da morte de sete membros da facção Comando Vermelho (CV), durante um confronto com a polícia na cidade de Canindé, interior do estado, na madrugada desta sexta-feira (31).

“Parabenizo os policiais do Ceará e o governador Elmano de Freitas (PT) pela coragem e determinação no enfrentamento ao crime organizado”, iniciou o gestor fluminense na rede social X. O mesmo posicionamento foi repercutido por ele na sua conta no Instagram.

No mesmo texto, ele prosseguiu: “O episódio de hoje mostra, mais uma vez, que essa é uma guerra que não tem fronteiras e exige união entre os estados”.

“No Rio de Janeiro, temos agido com a mesma firmeza, colocando o Estado nas ruas, retomando territórios e enfrentando o narcoterrorismo de frente”, discorreu, afirmando que a garantia da segurança e paz depende de “coragem, cooperação e responsabilidade”.

Elmano de Freitas também usou as redes para parabenizar a ação de policiais militares que resultou na morte de sete pessoas em Canindé. “Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população protegida. Parabéns à nossa Polícia Militar do Ceará!”, exaltou o governador em postagem no X.

Nenhum policial morto. Nenhum inocente alvejado. A população protegida. Parabéns à nossa Polícia Militar do Ceará! pic.twitter.com/aYC2nX17Ra — Elmano de Freitas (@elmanooficial) October 31, 2025

Ao que apurou o Diário do Nordeste com fontes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a ação foi deflagrada em Canindé após policiais militares receberam informações que um grupo de criminosos se preparava para atacar rivais.

Equipes policiais se deslocaram para a região, por volta de 3h da madrugada, e encontraram os suspeitos armados. “Estes, ao perceberem a presença policial, efetuaram disparos em direção às viaturas e lançaram dois artefatos explosivos em via pública”, informou a SSPDS, em nota.

Operação no Rio e “consórcio da paz”

O Estado do Rio de Janeiro foi responsável por deflagrar, na última terça-feira (28), uma megaoperação contra o crime organizado nos complexos de favelas da Penha e do Alemão, que, até esta quinta-feira (30), já contabilizava mais de 120 mortes, entre civis e membros das forças de segurança.

A ação policial já é considerada a mais letal já realizada no país, superando o Massacre do Carandiru, registrado em São Paulo, no ano de 1992.

Nesta quinta, Cláudio Castro anunciou, com governadores aliados, a criação de uma aliança batizada de “consórcio da paz”.

Além do chefe do Executivo fluminense, o anúncio do grupo contou com a presença dos governadores de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo); de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL); de Goiás, Ronaldo Caiado (União); do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP); e de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), também esteve na ocasião.

De acordo com Jorginho Mello, o “consórcio da paz” pretende integrar estados por meio dos contingentes, da inteligência e do apoio financeiro. O propósito, ele afirmou, é ampliar a ação para outros estados. “Se possível for, os 27 estados. Se possível for, vamos perseguir para isto”, disse.