Sete pessoas morrem em ação da PM em Canindé

Uma denúncia de moradores terminou, na madrugada desta sexta-feira (31), com um intenso confronto armado no bairro Campinas, em Canindé, interior do Ceará. A ação ocorreu nas proximidades do cemitério local e terminou com sete pessoas mortas, segundo informações repassadas pelas autoridades ao Diário do Nordeste.

Conforme informado pela TV Verdes Mares, o suposto confronto aconteceu após moradores acionarem a presença da Polícia Militar no bairro, pois homens armados estariam circulando na região.

Os agentes atenderam o chamado e foram averiguar as informações. Ao encontrar os suspeitos armados, a equipe teria sido recebida a tiros. Nenhum policial ficou ferido na ação.

Durante a ocorrência, os agentes apreenderam:

Um fuzil;

quatro pistolas;

três revólveres;

duas granadas que foram deflagradas no local;

um veículo (modelo Fiat Palio, de cor prata e placas PMZ 7I90), usado pelos suspeitos, também foi apreendido.

A área foi isolada para o trabalho da Perícia Forense.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Canindé, que busca identificar os mortos e apurar a origem do armamento apreendido.