Sete pessoas morrem em ação da PM em Canindé

Polícia apreendeu fuzil, revólveres, carro e granadas.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:37)
Segurança
Imagem mostra armas e munições apreendidas dispostas sobre uma superfície coberta por plástico transparente. Há três placas com inscrições 'RAIO', 'FORÇA TÁTICA' e 'BEPI COTAR'. Na parte superior, vários carregadores de pistola e fuzil estão alinhados. Abaixo, oito armas de fogo, incluindo pistolas e revólveres, estão organizadas lado a lado. À direita, um fuzil com bandoleira está posicionado horizontalmente. Na parte inferior, diversas fileiras de munições estão distribuídas em grupos
Legenda: Fuzil, revólveres e granadas estavam de posse do grupo armado
Foto: Divulgação/PM

Uma denúncia de moradores terminou, na madrugada desta sexta-feira (31), com um intenso confronto armado no bairro Campinas, em Canindé, interior do Ceará. A ação ocorreu nas proximidades do cemitério local e terminou com sete pessoas mortas, segundo informações repassadas pelas autoridades ao Diário do Nordeste.

Conforme informado pela TV Verdes Mares, o suposto confronto aconteceu após moradores acionarem a presença da Polícia Militar no bairro, pois homens armados estariam circulando na região. 

Os agentes atenderam o chamado e foram averiguar as informações. Ao encontrar os suspeitos armados, a equipe teria sido recebida a tiros. Nenhum policial ficou ferido na ação.

Durante a ocorrência, os agentes apreenderam:

  • Um fuzil;
  • quatro pistolas;
  • três revólveres;
  • duas granadas que foram deflagradas no local;
  • um veículo (modelo Fiat Palio, de cor prata e placas PMZ 7I90), usado pelos suspeitos, também foi apreendido.

A área foi isolada para o trabalho da Perícia Forense.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Canindé, que busca identificar os mortos e apurar a origem do armamento apreendido.

Segurança

Sete pessoas morrem em ação da PM em Canindé

Polícia apreendeu fuzil, revólveres, carro e granadas.

Redação
Há 1 hora
