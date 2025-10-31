Sete pessoas morrem em ação da PM em Canindé
Polícia apreendeu fuzil, revólveres, carro e granadas.
Uma denúncia de moradores terminou, na madrugada desta sexta-feira (31), com um intenso confronto armado no bairro Campinas, em Canindé, interior do Ceará. A ação ocorreu nas proximidades do cemitério local e terminou com sete pessoas mortas, segundo informações repassadas pelas autoridades ao Diário do Nordeste.
Conforme informado pela TV Verdes Mares, o suposto confronto aconteceu após moradores acionarem a presença da Polícia Militar no bairro, pois homens armados estariam circulando na região.
Os agentes atenderam o chamado e foram averiguar as informações. Ao encontrar os suspeitos armados, a equipe teria sido recebida a tiros. Nenhum policial ficou ferido na ação.
Durante a ocorrência, os agentes apreenderam:
- Um fuzil;
- quatro pistolas;
- três revólveres;
- duas granadas que foram deflagradas no local;
- um veículo (modelo Fiat Palio, de cor prata e placas PMZ 7I90), usado pelos suspeitos, também foi apreendido.
A área foi isolada para o trabalho da Perícia Forense.
O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Canindé, que busca identificar os mortos e apurar a origem do armamento apreendido.