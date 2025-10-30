Operações contra duas facções cariocas prendem 14 suspeitos na Grande Fortaleza

Duas facções cariocas, que disputam territórios na Grande Fortaleza, intensificaram ataques criminosos e expulsões de moradores, nos últimos dias. Como resposta, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), desarticulou dois grupos, ligados às organizações criminosas, entre a última quarta (29) e esta quinta-feira (30).

14 suspeitos de integrar as facções receberam voz de prisão - sendo nove membros do Comando Vermelho (CV) e quatro integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP).

A Operação Nocaute X, deflagrada nesta quinta (30), desarticulou um braço do CV suspeito de praticar homicídio e tráfico de drogas, no Município de São Gonçalo do Amarante e adjacências.

O Comando Vermelho é a facção que domina a maior parte do território do tráfico de drogas no Ceará e foi o alvo da megaoperação policial no Rio de Janeiro, na última terça-feira (28), que deixou mais de 120 mortos - inclusive quatro cearenses.

Contra o grupo, a Draco cumpriu nove mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão. Armas de fogo, munições e drogas foram apreendidos com os suspeitos.

Três homens, que eram alvos de mandados de prisão, também foram autuados em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Foram alvos de mandados de prisão:

Carlos Vitor Soares de Sousa Lima, o 'Vitim - Já estava recolhido no Sistema Penitenciário;

Francisco Antonio da Silva Moreira, o 'R2' - Além do mandado de prisão, foi preso em flagrante com um carregador de arma de fogo;

Francisco Cesar Costa de Oliveira, o 'Cambota' - Além do mandado de prisão, foi preso em flagrante com munições e droga;

Gabriel Ferreira Sousa, o 'R23' - Já estava recolhido no Sistema Penitenciário;

Hebson Ferreira Matias, o 'R22' - Além do mandado de prisão, foi preso em flagrante com arma e droga;

Igo Marques Rocha, o 'Pipão';

Jarmison Gonçalves Gomes, conhecido como 'JB' - Já estava recolhido no Sistema Penitenciário;

Joao Alexandre Rocha Silva, o 'R12' - Já estava recolhido no Sistema Penitenciário;

Paulo Roberto Soares Sampaio, o 'Lorin da XRE'.

João Gabriel Gouveia Silva, o Biel

A reportagem apurou que a quadrilha era conhecida em São Gonçalo do Amarante como a 'Tropa do R' e tinha como líder Francisco Antonio da Silva Moreira, o 'R2'.

Legenda: Uma arma de fogo, carregadores, drogas, dinheiro, celulares e um radiocomunicador foram apreendidos com suspeitos de integrar a facção Comando Vermelho. Foto: Reprodução.

Expulsões de moradores em Fortaleza

Outra investigação da Draco resultou na prisão de quatro suspeitos de integrar a facção carioca Terceiro Comando Puro, que seriam responsáveis por expulsar moradores da região do bairro José Walter, em Fortaleza.

O grupo era ligado à facção local Guardiões do Estado (GDE), mas "rasgou a camisa" da organização criminosa e aderiu ao TCP, após os ataques promovidos pelo Comando Vermelho para tomar todo o território do tráfico de drogas em Fortaleza, nos últimos meses.

As prisões em flagrante foram realizadas por policiais civis no Residencial Cidade Jardim I (localizado no bairro José Walter) e no bairro Cidade dos Funcionários, também na Capital.

Foram presos em flagrante:

Esdras Evangelista Sousa da Silva, o 'Nego Gu';

Francisca Érica Saraiva Martins, a 'Hadassa';

Glairton Pires Barbosa Filho, o 'Gago';

Manoel Joaquim da Silva Neto, o 'Netinho'.

Os suspeitos foram autuados em flagrante por integrar organização criminosa. Apontado como líder da quadrilha, 'Nego Gu' também teve um mandado de prisão cumprido.

Ele era procurado pelas Forças de Segurança para cumprir uma pena de 4 anos e 2 meses de prisão, decretada pela 2ª Vara Criminal de Fortaleza, por cometer os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, receptação e falsa identidade.

As defesas dos suspeitos presos não foram localizadas para comentar as operações policiais. O espaço segue aberto para futuras manifestações.