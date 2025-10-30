Diário do Nordeste
Cearense líder de facção alvo de operação no Rio é condenado a 37 anos

A vítima morta tinha saído de casa para comprar frutas.

Emanoela Campelo de Melo
Segurança
forum clovis bevilaqua julgamento juri fortaleza.
Legenda: A sentença foi registrada pelo colegiado de juízes da 6ª Vara do Júri de Fortaleza, voltada para julgar crimes contra a vida que envolvem faccionados.
Foto: Natinho Rodrigues

Um dos criminosos mais procurados das Forças de Segurança do Ceará e alvo da megaoperação em comunidades do Rio de Janeiro ocorrida nesta semana foi condenado por mais um crime. Nessa quarta-feira (29), o Conselho de Sentença condenou Carlos Mateus da Silva Alencar, o 'Skidum' ou 'Fiel' a 37 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

'Skidum' é acusado de ordenar o assassinato de Arnold da Silva Queiroz, que havia sido posto em liberdade há menos de duas semanas quando foi assassinado a tiros. A vítima foi surpreendida quando saiu de casa para comprar frutas.

Segundo a acusação, o homem não queria mais participar da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e por isso foi 'decretado'. Dois parceiros de 'Skidum' também foram apontados como autores do assassinato e agora condenados.

Atualmente, o CV comanda quase 80% dos territórios no Ceará

Francisco Caio Maia da Silva, o 'Botinha', recebeu pena de 22 anos e nove meses de prisão. Já Jonas Ferreira de Sousa, conhecido como 'Chinês', foi condenado a 36 anos e um mês de reclusão. 

A sentença foi proferida pelo colegiado de juízes da 6ª Vara do Júri de Fortaleza, voltada para julgar crimes contra à vida que envolvem faccionados. As defesas dos réus não foram localizadas.

VÍTIMA FOI SURPREENDIDA

Arnold estava em liberdade há duas semanas após passar cinco anos preso por ter sido condenado por crime contra o patrimônio. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), a vítima tinha anunciado o desejo de se retirar do Comando Vermelho "sendo este o motivo de sua execução".

"No fatídico dia, horário e local acima referidos a vítima havia saído da casa de sua sobrinha, onde estava morando após ter cumprido pena, para comprar frutas, quando foi abordado pelos réus que chegaram numa motocicleta da marca Honda Bros 125 de cor preta e efetuaram os disparos de arma de fogo que deram causa à morte, os atiradores eram apoiados por indivíduos não identificados que estavam num veículo de cor escura, cujas placas não foram anotadas pelas pessoas que assistiram o evento criminoso".
MPCE

Os magistrados pontuaram que as qualificadoras apontadas na denúncia, como que o crime aconteceu por motivo torpe e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser submetidas a julgamento "existindo elementos indicativos de sua ocorrência".

MEGAOPERAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

Pelo menos quatro cearenses estão entre os mortos da megaoperação policial no Rio de Janeiro, nos complexos do Alemão e da Penha, ocorrida na última terça-feira (28), segundo informações recebidas por autoridades cearenses. O número total de mortos já ultrapassou 120 - incluindo quatro policiais.

A reportagem apurou, com fontes que investigam o crime organizado no Ceará, que os cearenses encontrados mortos no Rio são integrantes da facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV), que atuavam principalmente nas regiões do Pirambu e do Carlito Pamplona, em Fortaleza.

Autoridades cearenses receberam informações da Polícia do Rio de Janeiro sobre a morte de quatro integrantes do CV no Ceará:

  • Leilson Sousa da Silva, o 'Lelê';
  • Francisco Teixeira Parente, o 'Mongol';
  • Luan Carlos Marcolino de Alcânta, o 'Tubarão';
  • Josigledson de Freitas Silva, o 'Gleissim' ou 'Traquino'.

Já Carlos Mateus da Silva Alencar, o 'Skidum' ou 'Fiel', de 30 anos, número 1 do CV no Pirambu e um dos foragidos mais procurados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), estava na região onde aconteceu a operação, mas não há informações confirmadas se ele é um dos mortos.

foto skidum fiel lider do comando vermelho.
Legenda: 'Skidum' tem ficha criminal extensa
Foto: Reprodução/SSPDS-CE

A SSPDS descreve 'Skidum', no site de Mais Procurados, como "chefe de organização criminosa com atuação no bairro Pirambu, em Fortaleza. Responde a homicídios, tráfico de drogas e por integrar organização criminosa".

