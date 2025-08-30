Qual o motivo do conflito entre facções com dezenas de mortes nas regiões do Vicente Pinzón e Papicu

A intensificação do conflito entre facções criminosas, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, nos últimos meses, resultou no aumento de homicídios, em tiroteios quase diários e numa operação policial permanente na região. A maior presença da Polícia "desviou" a força dos grupos criminosos para o Papicu, que também registrou crescimento da violência, nas últimas semanas. Moradores estão assustados e escolas suspenderam as aulas.

34 homicídios foram registrados, entre junho e agosto deste ano, na soma de dados da Área Integrada de Segurança (AIS) 1 - que inclui o Vicente Pinzón - e da AIS 10 - onde está incluso o Papicu. Apesar das Áreas terem outros bairros, a reportagem apurou que a maioria das mortes violentas na região tem relação com o mesmo conflito - que tem focos nos dois bairros.

A AIS 1 engloba os bairros Vicente Pinzón, Cais do Porto, Mucuripe, Aldeota, Varjota, Praia de Iracema e Meireles. Conforme dados oficiais da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) contabilizados até o último dia 20 de agosto, a Área teve 19 homicídios, nos três últimos meses.

Somente em julho deste ano, foram 12 mortes violentas na Área - o pior mês desde novembro de 2017 (quando foram registrados 14 homicídios). Nos meses anteriores de 2025, o índice variou entre 0 e 6 mortes. A reportagem ainda recebeu a informação de um homicídio ocorrido no último domingo (24), o que completa o número de 20 mortes na AIS 1 em três meses.

O número de homicídios nos oito primeiros meses de 2025 na AIS 1 - 34 mortes - já é maior que o número de assassinatos de todo o ano de 2024 na região, com 29 casos.

Já a AIS 10 compreende os bairros Papicu, Lourdes, Cidade 2000, Praia do Futuro I e II, Manoel Dias Branco, Guararapes, Engenheiro Luciano Cavalcante, São João do Tauape, Salinas, Joaquim Távora e Dionísio Torres. A SSPDS soma 10 homicídios na Área, entre junho e 20 de agosto do ano corrente. Com dois casos de duplo homicídio, nos dias 22 e 27 deste mês, na Favela dos Índios, no Papicu, o número de mortes chega a 14, em três meses.

A origem da 'guerra' na região

Conforme fontes da SSPDS que pediram para não serem identificadas, a "guerra" que leva consequências aos dois bairros começou com um "racha" na facção cearense Guardiões do Estado (GDE), que dominava o tráfico de drogas no Vicente Pinzón - que fica arrodeado de bairros importantes para o comércio de entorpecentes, como Cais do Porto, Mucuripe e Praia do Futuro.

Alguns integrantes da GDE "rasgaram a camisa" da facção e aderiram à organização criminosa de origem carioca Comando Vermelho (CV), que investiu no ataque aos rivais, no Vicente Pinzón, com o objetivo de tomar um reduto dos Guardiões do Estado na Capital.

Legenda: O skatista Marco Felipe Mendes de Sousa, conhecido como 'Felipe Maracajá', foi assassinado aos 15 anos, em um 'tribunal do crime' no Vicente Pinzón, no dia 30 de junho deste ano Foto: Reprodução

Ronald Pinto dos Santos, de 29 anos, conhecido pelos apelidos de 'Bicho Feio' ou 'BXF', foi um deles: deixou a GDE para virar um líder do CV na região. Os antigos comparsas o decretaram de morte, e ele fugiu para o Rio de Janeiro - berço do Comando Vermelho - segundo as investigações policiais.

Um documento do Ministério Público do Ceará (MPCE), obtido pelo Diário do Nordeste, aponta que 11 homicídios, ocorridos entre os dias 29 de junho e 30 de julho deste ano, estão ligados ao esforço do Comando Vermelho, sob liderança de 'Bicho Feio', para consolidar o domínio no Vicente Pinzón. A facção também teria ordenado a expulsão de moradores.

Uma fonte da SSPDS afirmou que a GDE reagiu com força ao ataque do CV e pediu o apoio até de integrantes de outros bairros de Fortaleza e de cidades do Interior do Estado, para manter um dos principais redutos do tráfico de drogas na Capital.

Uma das vítimas da "guerra" entre as facções, no Vicente Pinzón, foi o skatista Marco Felipe Mendes de Sousa, conhecido como 'Felipe Maracajá', de apenas 15 anos, morto no dia 30 de junho. As investigações da Polícia Civil do Ceará (PCCE) descobriram que o jovem foi morto por membros da GDE, em um 'tribunal do crime', ao ser confundido com um integrante do CV. Quatro suspeitos foram presos por participação no crime.

O conflito entre as duas organizações criminosas também teria "respingado" no bairro Manuel Dias Branco. A facção Comando Vermelho teria perseguido e matado a tiros Silvanete Rodrigues de Oliveira, que era familiar de um líder dos Guardiões do Estado, conhecido como 'Bim', que atua no Morro do Gengibre. O crime aconteceu no bairro Cocó, no último dia 15 de julho.

Operação policial permanente

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) destacou, em nota, que as forças de Segurança do Ceará capturaram de 1º de julho até essa quinta-feira (28) 109 pessoas por prisões em flagrante e por cumprimentos de mandados de prisão no bairro Vicente Pinzón. No bairro Papicu, foram registradas 53 prisões em igual período.

Ontem, uma nova ofensiva foi realizada nos bairros marcados pelo conflito. Na ocasião, o governador Elmano de Freitas disse que tem sido feito um trabalho forte no enfrentamento a esse momento em que as facções estão fazendo uma guerra entre si e a população está no meio disso. "Nós temos que proteger todos os cidadãos dessa guerra estabelecida entre as facções", afirmou.

Conforme a Pasta, as capturas foram realizadas por homens da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). As ações contaram com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS.

Também nesse período, a SSPDS informou que foram apreendidas 54 armas de fogo no bairro Vicente Pinzón e 15 no bairro Papicu, totalizando 69 armas apreendidas. Os dados foram compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), órgão vinculado à SSPDS.

Com relação ao reforço do policiamento na região, a Secretaria disse que o 8º Batalhão Policial Militar (8º BPM) da PMCE adotou medidas de reforço no patrulhamento em atuação conjunta com equipes de inteligência, visando a identificação e a responsabilização de suspeitos.

O policiamento da área, de acordo com a SSPDS, é reforçado por equipes da Força Tática (FT), Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e do motopatrulhamento. "Já no bairro Papicu (AIS 10), a Polícia Militar realiza trabalhos ostensivos por meio do Policiamento Ostensivo Geral (POG), Força Tática (FT) e motopatrulhamento do 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM). Equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), intensificaram o patrulhamento na região".

'Imperador' é preso

Entre os suspeitos presos por participação no conflito entre as facções no Vicente Pinzón, estão José Roberto Sousa Severo, conhecido como 'Imperador' ou 'Jogador', e Alex Sousa da Silva, o 'Pit'. A dupla foi detida no Município de São Gonçalo do Amarante, no dia 20 de agosto deste ano, e foi indiciada pela Polícia Civil por integrar organização criminosa, na última quinta-feira (28).

Segundo as investigações da Polícia Civil, 'Imperador' é um líder da facção Comando Vermelho na empreitada de tomar o tráfico de drogas do Vicente Pinzón e 'Pit' é o "braço direito" dele, atuando também como motorista de carros blindados do chefe.

A dupla estaria liderando ataques do CV à GDE na região e expulsões de moradores. As casas "tomadas" pela facção Comando Vermelho são pintadas de branco.

"É de ressaltar que o domínio da organização criminosa Comando Vermelho –CV na região leste de Fortaleza-CE tem se expandido, deixando de existir apenas em comunidades como Luxou, Caroço e Cocos ou área isoladas, passando a dominar bairros inteiros como foi o caso dos bairros Caça e Pesca e Praia do Futuro", aponta um relatório da Polícia Civil.

Legenda: O chefe do CV conhecido como 'Imperador' estaria liderando ataques à GDE e expulsão de moradores no Vicente Pinzón Foto: Reprodução

Conflito se deslocou para o Papicu

A atuação policial no bairro Vicente Pinzón deslocou o conflito entre as facções, pelo domínio do tráfico de drogas, para o bairro Papicu, segundo as fontes ouvidas pela reportagem. Tiroteios foram registrados quase diariamente no bairro, nos últimos dias, em comunidades como a Favela dos Índios, Verdes Mares e Pau Fininho.

9 homicídios ao menos, foram registrados na AIS 10, onde está incluso o Papicu, somente neste mês de agosto. Dois duplos homicídios foram registrados na Favela dos Índios, nos últimos dias 22 e 27.

O número de mortes na AIS 10, neste mês de agosto, é o pior da Área em um mês desde janeiro de 2024, que também teve 9 homicídios. Um número maior foi registrado apenas em março de 2020, com 10 vítimas de assassinatos.