Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Qual o motivo do conflito entre facções com dezenas de mortes nas regiões do Vicente Pinzón e Papicu

As facções Guardiões do Estado e Comando Vermelho disputam o domínio do tráfico de drogas no Vicente Pinzón, nos últimos meses. A maior presença da Polícia no bairro 'desviou' a força dos grupos criminosos para o Papicu

Escrito por
e
Segurança
Imagens mostram pichações da facção Comando Vermelho, que tenta tomar territórios dos Guardiões do Estado, no bairro Vicente Pinzón e arredores, em Fortaleza
Legenda: A facção Comando Vermelho tenta tomar territórios dos Guardiões do Estado, no bairro Vicente Pinzón e arredores, em Fortaleza
Foto: Reprodução

A intensificação do conflito entre facções criminosas, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, nos últimos meses, resultou no aumento de homicídios, em tiroteios quase diários e numa operação policial permanente na região. A maior presença da Polícia "desviou" a força dos grupos criminosos para o Papicu, que também registrou crescimento da violência, nas últimas semanas. Moradores estão assustados e escolas suspenderam as aulas.

34 homicídios
foram registrados, entre junho e agosto deste ano, na soma de dados da Área Integrada de Segurança (AIS) 1 - que inclui o Vicente Pinzón - e da AIS 10 - onde está incluso o Papicu. Apesar das Áreas terem outros bairros, a reportagem apurou que a maioria das mortes violentas na região tem relação com o mesmo conflito - que tem focos nos dois bairros.

A AIS 1 engloba os bairros Vicente Pinzón, Cais do Porto, Mucuripe, Aldeota, Varjota, Praia de Iracema e Meireles. Conforme dados oficiais da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) contabilizados até o último dia 20 de agosto, a Área teve 19 homicídios, nos três últimos meses. 

Somente em julho deste ano, foram 12 mortes violentas na Área - o pior mês desde novembro de 2017 (quando foram registrados 14 homicídios). Nos meses anteriores de 2025, o índice variou entre 0 e 6 mortes. A reportagem ainda recebeu a informação de um homicídio ocorrido no último domingo (24), o que completa o número de 20 mortes na AIS 1 em três meses.

O número de homicídios nos oito primeiros meses de 2025 na AIS 1 - 34 mortes - já é maior que o número de assassinatos de todo o ano de 2024 na região, com 29 casos.

Já a AIS 10 compreende os bairros Papicu, Lourdes, Cidade 2000, Praia do Futuro I e II, Manoel Dias Branco, Guararapes, Engenheiro Luciano Cavalcante, São João do Tauape, Salinas, Joaquim Távora e Dionísio Torres. A SSPDS soma 10 homicídios na Área, entre junho e 20 de agosto do ano corrente. Com dois casos de duplo homicídio, nos dias 22 e 27 deste mês, na Favela dos Índios, no Papicu, o número de mortes chega a 14, em três meses.

Veja também

teaser image
Ceará

Disputa entre facções afeta funcionamento de creches e escolas em bairros de Fortaleza

teaser image
Ceará

Escolas afetadas por disputa de facções em Fortaleza terão Guarda na porta e são orientadas a retomar aulas

A origem da 'guerra' na região

Conforme fontes da SSPDS que pediram para não serem identificadas, a "guerra" que leva consequências aos dois bairros começou com um "racha" na facção cearense Guardiões do Estado (GDE), que dominava o tráfico de drogas no Vicente Pinzón - que fica arrodeado de bairros importantes para o comércio de entorpecentes, como Cais do Porto, Mucuripe e Praia do Futuro.

Alguns integrantes da GDE "rasgaram a camisa" da facção e aderiram à organização criminosa de origem carioca Comando Vermelho (CV), que investiu no ataque aos rivais, no Vicente Pinzón, com o objetivo de tomar um reduto dos Guardiões do Estado na Capital.

Imagem do skatista Marco Felipe Mendes de Sousa, conhecido como 'Felipe Maracajá', assassinado aos 15 anos, em um 'tribunal do crime', no dia 30 de junho deste ano
Legenda: O skatista Marco Felipe Mendes de Sousa, conhecido como 'Felipe Maracajá', foi assassinado aos 15 anos, em um 'tribunal do crime' no Vicente Pinzón, no dia 30 de junho deste ano
Foto: Reprodução

Ronald Pinto dos Santos, de 29 anos, conhecido pelos apelidos de 'Bicho Feio' ou 'BXF', foi um deles: deixou a GDE para virar um líder do CV na região. Os antigos comparsas o decretaram de morte, e ele fugiu para o Rio de Janeiro - berço do Comando Vermelho - segundo as investigações policiais.

Um documento do Ministério Público do Ceará (MPCE), obtido pelo Diário do Nordeste, aponta que 11 homicídios, ocorridos entre os dias 29 de junho e 30 de julho deste ano, estão ligados ao esforço do Comando Vermelho, sob liderança de 'Bicho Feio', para consolidar o domínio no Vicente Pinzón. A facção também teria ordenado a expulsão de moradores.

Uma fonte da SSPDS afirmou que a GDE reagiu com força ao ataque do CV e pediu o apoio até de integrantes de outros bairros de Fortaleza e de cidades do Interior do Estado, para manter um dos principais redutos do tráfico de drogas na Capital.

Uma das vítimas da "guerra" entre as facções, no Vicente Pinzón, foi o skatista Marco Felipe Mendes de Sousa, conhecido como 'Felipe Maracajá', de apenas 15 anos, morto no dia 30 de junho. As investigações da Polícia Civil do Ceará (PCCE) descobriram que o jovem foi morto por membros da GDE, em um 'tribunal do crime', ao ser confundido com um integrante do CV. Quatro suspeitos foram presos por participação no crime.

O conflito entre as duas organizações criminosas também teria "respingado" no bairro Manuel Dias Branco. A facção Comando Vermelho teria perseguido e matado a tiros Silvanete Rodrigues de Oliveira, que era familiar de um líder dos Guardiões do Estado, conhecido como 'Bim', que atua no Morro do Gengibre. O crime aconteceu no bairro Cocó, no último dia 15 de julho.

Veja também

teaser image
Segurança

'Guerra' de facções e corrupção policial: o que está por trás do assassinato de advogado em Fortaleza

teaser image
Segurança

Polícia investiga ligação entre mortes de comerciantes em Itapajé com extorsões do Comando Vermelho

Operação policial permanente

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) destacou, em nota, que as forças de Segurança do Ceará capturaram de 1º de julho até essa quinta-feira (28) 109 pessoas por prisões em flagrante e por cumprimentos de mandados de prisão no bairro Vicente Pinzón. No bairro Papicu, foram registradas 53 prisões em igual período.

Ontem, uma nova ofensiva foi realizada nos bairros marcados pelo conflito. Na ocasião, o governador Elmano de Freitas disse que tem sido feito um trabalho forte no enfrentamento a esse momento em que as facções estão fazendo uma guerra entre si e a população está no meio disso. "Nós temos que proteger todos os cidadãos dessa guerra estabelecida entre as facções", afirmou. 

Conforme a Pasta, as capturas foram realizadas por homens da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). As ações contaram com o apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS.

Também nesse período, a SSPDS informou que foram apreendidas 54 armas de fogo no bairro Vicente Pinzón e 15 no bairro Papicu, totalizando 69 armas apreendidas. Os dados foram compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), órgão vinculado à SSPDS.

Com relação ao reforço do policiamento na região, a Secretaria disse que o 8º Batalhão Policial Militar (8º BPM) da PMCE adotou medidas de reforço no patrulhamento em atuação conjunta com equipes de inteligência, visando a identificação e a responsabilização de suspeitos.

O policiamento da área, de acordo com a SSPDS, é reforçado por equipes da Força Tática (FT), Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) e do motopatrulhamento. "Já no bairro Papicu (AIS 10), a Polícia Militar realiza trabalhos ostensivos por meio do Policiamento Ostensivo Geral (POG), Força Tática (FT) e motopatrulhamento do 22º Batalhão de Polícia Militar (22º BPM). Equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), intensificaram o patrulhamento na região".

'Imperador' é preso

Entre os suspeitos presos por participação no conflito entre as facções no Vicente Pinzón, estão José Roberto Sousa Severo, conhecido como 'Imperador' ou 'Jogador', e Alex Sousa da Silva, o 'Pit'. A dupla foi detida no Município de São Gonçalo do Amarante, no dia 20 de agosto deste ano, e foi indiciada pela Polícia Civil por integrar organização criminosa, na última quinta-feira (28).

Segundo as investigações da Polícia Civil, 'Imperador' é um líder da facção Comando Vermelho na empreitada de tomar o tráfico de drogas do Vicente Pinzón e 'Pit' é o "braço direito" dele, atuando também como motorista de carros blindados do chefe.

A dupla estaria liderando ataques do CV à GDE na região e expulsões de moradores. As casas "tomadas" pela facção Comando Vermelho são pintadas de branco.

"É de ressaltar que o domínio da organização criminosa Comando Vermelho –CV na região leste de Fortaleza-CE tem se expandido, deixando de existir apenas em comunidades como Luxou, Caroço e Cocos ou área isoladas, passando a dominar bairros inteiros como foi o caso dos bairros Caça e Pesca e Praia do Futuro", aponta um relatório da Polícia Civil.

Foto mostra um muro branco pichado por uma facção criminosa, que se denomina Tropa do Imperador. Também foi pichada a ameaça 'X9 é bala'
Legenda: O chefe do CV conhecido como 'Imperador' estaria liderando ataques à GDE e expulsão de moradores no Vicente Pinzón
Foto: Reprodução

Conflito se deslocou para o Papicu

A atuação policial no bairro Vicente Pinzón deslocou o conflito entre as facções, pelo domínio do tráfico de drogas, para o bairro Papicu, segundo as fontes ouvidas pela reportagem. Tiroteios foram registrados quase diariamente no bairro, nos últimos dias, em comunidades como a Favela dos Índios, Verdes Mares e Pau Fininho.

9 homicídios
ao menos, foram registrados na AIS 10, onde está incluso o Papicu, somente neste mês de agosto. Dois duplos homicídios foram registrados na Favela dos Índios, nos últimos dias 22 e 27.

O número de mortes na AIS 10, neste mês de agosto, é o pior da Área em um mês desde janeiro de 2024, que também teve 9 homicídios. Um número maior foi registrado apenas em março de 2020, com 10 vítimas de assassinatos.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagens mostram pichações da facção Comando Vermelho, que tenta tomar territórios dos Guardiões do Estado, no bairro Vicente Pinzón e arredores, em Fortaleza
Segurança

Qual o motivo do conflito entre facções com dezenas de mortes nas regiões do Vicente Pinzón e Papicu

As facções Guardiões do Estado e Comando Vermelho disputam o domínio do tráfico de drogas no Vicente Pinzón, nos últimos meses. A maior presença da Polícia no bairro 'desviou' a força dos grupos criminosos para o Papicu

Messias Borges e Emerson Rodrigues
Há 1 hora
Alex Costa está vivendo de doações após ter sofrido agressão durante trabalho
Segurança

Homem que agrediu entregador com socos e chutes registra B.O e acusa vítima de estar 'estressada'

Morador de prédio ainda denunciou ataque de entregadores de moto em prédio

João Lima Neto
Há 1 hora
Colagem de fotos com o momento do assalto a farmácia no Eusébio e as canetas emagrecedoras
Segurança

Trio é preso após assalto à farmácia no Eusébio; suspeitos levaram canetas emagrecedoras e fraldas

Também foram encontrados com o trio vários aparelhos celulares, um dispositivo bloqueador de sinal de rastreador veicular e um veículo roubado com placas adulteradas

Bergson Araujo Costa
29 de Agosto de 2025
Foto de policiais civis e militares em viaturas na saída de operação no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza
Segurança

Após disputa entre facções e escolas fechadas no Vicente Pinzón e Papicu, Governo reforça policiamento na região

Sequência de mortes e tiroteios tem assustado moradores e afetado a vida nas comunidades. Ações dos setores da Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) visam identificar as lideranças envolvidas no conflito

Matheus Facundo e Emanoela Campelo de Melo
29 de Agosto de 2025
Caso está sendo investigado pelo 2º Distrito Policial, em Fortaleza
Segurança

Polícia Civil instaura inquérito e interroga morador que agrediu entregador em prédio no Meireles

Trabalhador levou socos e chutes por mais de dois minutos durante atendimento

João Lima Neto
29 de Agosto de 2025
Imagem aérea de uma cena com várias pessoas e uma motocicleta ao redor de uma estrutura de lâmpada, à noite.
Segurança

Motociclista cai durante fuga e acaba preso pela Polícia por andar com placa adulterada, no CE

Ele foi autuado em flagrante por desobediência, resistência e receptação

Redação
29 de Agosto de 2025
Foto mostra o senador Cid Gomes após ser baleado, cercado por outras pessoas e veículos, no motim de policiais militares em Sobral, em fevereiro de 2020
Segurança

Dois coronéis da PM são absolvidos da acusação de omissão por não terem evitado invasão de quartel durante motim no CE

O movimento dos policiais em Sobral resultou no ataque a tiros ao senador Cid Gomes. A Controladoria Geral de Disciplina concluiu que as provas eram insuficientes para condenar os PMs

Messias Borges
29 de Agosto de 2025
Cartões e cheques apreendidos com grupo criminoso
Segurança

PF desarticula grupo que emitiu 336 cartões de crédito da Caixa de forma fraudulenta

Mais de R$ 500 mil foram movimentados pela quadrilha

Redação
29 de Agosto de 2025
Pilar com cartaz no TJ-CE e dois homens ao fundo, desfocados e andando. Imagem usada em matéria sobre o depoimento de PM que nega ao júri participação na Chacina do Curió
Segurança

'Fiz o meu trabalho', diz em júri um dos PMs acusados de participação na Chacina do Curió

O policial Daniel Fernandes da Silva é o primeiro réu a ser interrogado no 4º julgamento do caso, que começou na última segunda-feira, e ainda não tem prazo para terminar

Emanoela Campelo de Melo
28 de Agosto de 2025
Alex Costa está vivendo de doações após ter sofrido agressão durante trabalho
Segurança

Entregador agredido por cliente no Meireles levou socos, tapas e chutes por dois minutos; vídeo

Alex Costa Rodrigues teve um afundamento de crânio e precisou de implante de titânio no rosto

João Lima Neto
28 de Agosto de 2025
Foto de mãe e filho que foram mortos a tiros em Novo Oriente
Segurança

Mãe e filho são mortos a tiros dentro de casa em Novo Oriente, no Ceará

Caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (28)

Redação
28 de Agosto de 2025
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará em frente à sede da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará, em Fortaleza
Segurança

CGD abre investigações contra militares por homicídio, estupro de vulnerável e corrupção no Ceará

Um policial militar irá responder a um processo administrativo por matar um preso que teria tentado fugir de uma viatura policial. Outros cinco PMs são acusados de receber propina de traficantes, em Fortaleza

Redação
28 de Agosto de 2025
roubo joias apartamento fortaleza cinco milhoes presos denunciados homens empresario
Segurança

Empresário, motorista de 'app' e mulher são denunciados por roubo milionário de joias em Fortaleza

O crime aconteceu em um apartamento residencial no bairro Presidente Kennedy. Submetralhadora e carro de luxo foram apreendidos

Emanoela Campelo de Melo
28 de Agosto de 2025
Imagens do circuito de videomonitoramento mostram o carro de um advogado, um Peugeot 208 azul, sendo perseguido por um Fiat Mobi branco, utilizado pelos criminosos, nas ruas de Fortaleza, antes de um duplo homicídio
Segurança

'Guerra' de facções e corrupção policial: o que está por trás do assassinato de advogado em Fortaleza

Dois clientes do advogado também foram baleados, na ação criminosa. Um deles morreu e o outro, sobreviveu. A dupla teria sido solta após pagamento de propina a policiais militares, segundo a investigação

Messias Borges
28 de Agosto de 2025
Imagem da Delegacia de Desaparecidos
Segurança

Idoso de 82 anos é encontrado por vaqueiro em fazenda após três dias desaparecido

O vaqueiro o localizou deitado embaixo de uma árvore, descalço, mas fisicamente bem

Bergson Araujo Costa
27 de Agosto de 2025
Jorge Luiz, motoboy absolvido, foi recepcionado por amigos e familiares na saída da prisão. À esquerda, de terno e camisa social branca, está Antônio Cláudio, que também foi preso injustamente pelo crime de estupro
Segurança

Justiça reconhece erro e solta motoboy que passou três anos preso por estupro no Ceará

Jorge Luiz passou, no total, três anos e quatro meses enclausurado. Ele foi acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos

Luana Severo
27 de Agosto de 2025
Imagem de adolescente grávida para matéria sobre suspeito de tentativa de feminicídio contra adolescente grávida foi preso em Quixeramobim
Segurança

Homem suspeito de tentar matar adolescente grávida com chave de fenda é preso em Quixeramobim

A captura do homem de 39 anos foi realizada pela Polícia Civil do Ceará

Redação
27 de Agosto de 2025
Prisão de homem em Acopiara
Segurança

Homem é preso em Acopiara suspeito de ameaça e tortura contra a mãe, e maus-tratos a animais

Ele foi apontado como autor da morte de uma vaca a golpes de faca

Redação
27 de Agosto de 2025
dhpp morte feminicidio vitima paulada corpo queimado investigacao
Segurança

Agricultor é condenado por matar ex-namorada a pauladas e queimar corpo da vítima no Ceará

O corpo foi enterrado no quintal da casa do acusado, preso dias após o assassinato

Emanoela Campelo de Melo
27 de Agosto de 2025
Fotos dos comerciantes Alexandre Roger Lopes Bastos e Francisco Robério Araújo Oliveira, assassinados em locais próximos, no mesmo bairro, em Itapajé, com uma diferença de 8 dias
Segurança

Polícia investiga ligação entre mortes de comerciantes em Itapajé com extorsões do Comando Vermelho

Dois crimes, que vitimaram comerciantes, foram registrados no Município em um intervalo de 8 dias. Uma das vítimas recebeu ordens da organização criminosa para aumentar o pagamento de uma 'mensalidade'

Messias Borges
27 de Agosto de 2025