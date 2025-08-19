Diário do Nordeste
Saiba quem é o chefe do CV no Vicente Pinzón que fugiu para o RJ e segue ordenando mortes em Fortaleza

O homem teria "rasgado a camisa" de uma facção rival e passou a integrar o Comando Vermelho (CV). A mudança de lado iniciou uma sangrenta disputa territorial na região

Escrito por
Emerson Rodrigues emerson.rodrigues@svm.com.br
Segurança
vista do bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza
Legenda: As ruas do Vicente Pinzón viraram palco de uma disputa entre duas facções criminosas nos últimos meses
Foto: Arquivo Diário do Nordeste

Uma figura central na escalada da violência que assola o bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, foi identificada pelas autoridades: Ronald Pinto dos Santos, 29 anos, conhecido pelos apelidos de ‘Bicho Feio’ ou ‘BXF’. Considerado uma liderança regional do Comando Vermelho (CV) no Ceará, ele é acusado de, mesmo após ter fugido para o Rio de Janeiro, continuar a ordenar homicídios e outras ações criminosas na capital cearense. 

A ascensão de ‘Bicho Feio’ ao comando do Comando Vermelho na região do Vicente Pinzón se deu após uma ruptura com sua antiga facção, os Guardiões do Estado (GDE), onde ele exercia uma posição de liderança. Ao "rasgar a camisa" da GDE e se aliar ao CV, Ronald Pinto dos Santos desencadeou uma série de retaliações e uma sangrenta disputa territorial que vitimou cerca de onze pessoas apenas entre os meses de junho e julho de 2025 no bairro. 

Entre as vítimas estão:  

29/6 – Matheus Helton dos Santos, o 'MT'  

30/6 – Marcos Felipe Mendes de Sousa, ‘Felipe Maracajá’ ou ‘Playboy’  

6/7 – Emerson Cristian Duarte Fernandes  

7/7 – Lucas Marques de Freitas  

8/7 – Jardel Sousa da Silva  

10/7 – Mirela Sousa Galvão  

13/7 – Francisco Roger Rodrigues  

23/7 – Douglas Arthur Araújo Alves  

29/7 – Angélica Cabral Ferreira  

30/7 – Wendel Evangelista de Souza  

Conforme documentos obtidos pela reportagem, as execuções, segundo o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), estão ligadas ao esforço do Comando Vermelho, sob liderança de Ronald Pinto dos Santos, para consolidar o domínio no território. Além das mortes, ordens para expulsar moradores também fazem parte da ofensiva criminosa.

O MP destaca que a organização mantém domínio sobre diversas localidades estratégicas na região, incluindo o Morro do Bicho Feio, Comunidade da Lagoa do Coração, Conjunto, Marrocos, Sem Terra, Buraco, Quatro Blocos do Condomínio Auto da Paz e Castelo Encantado. Os locais que estão dominados pelo CV foram extraídos de “comunicado oficial” da própria facção identificado pelas autoridades. 

Morte de ‘Felipe Maracajá’ 

Entre as mortes atribuídas à disputa na região entre GDE e CV está a do skatista e adolescente de 15 anos Marco Felipe Mendes de Sousa, o ‘Felipe Maracajá’. Ele foi executado a tiros por integrantes da GDE, no dia 30 de junho.  

A execução de Felipe em um “tribunal do crime” chocou moradores e a comunidade do skate, pois o rapaz não era integrante de nenhuma facção. O adolescente foi levado a um local afastado e filmado antes de ser assassinado.  

Os criminosos acusaram o jovem de pertencer à organização rival, que não é a da região na qual ele morava. No entanto, ele não era integrante do CV. 

Ordens do Rio de Janeiro para “matador” no Ceará  

Embora tenha fugido para o Rio de Janeiro, testemunhas e relatórios policiais indicam que Ronald segue enviando ordens de homicídios e intimidações aos seus subordinados em Fortaleza. Documentos oficiais obtidos pela reportagem citam que ele mantinha pessoas de confiança encarregadas de execuções sumárias, expulsões de moradores e controle territorial. 

A investigação, conduzida pela 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará, identificou João Victor Ribeiro da Silva, 23 anos, o ‘Vitin’, ‘Vitor Satanás’ ou ‘Vitor Malvado’, como o braço direito de Ronald Pinto dos Santos. João Victor, que também migrou da GDE para o Comando Vermelho, atua como executor de ordens homicidas e é responsável pela guarda, movimentação e disponibilização do arsenal bélico da facção. 

Conforme apuração da reportagem, Ronald Pinto já foi cumpriu pena por roubo e também já foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Já João Victor responde a processos por tráfico de drogas, receptação, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. 

A prisão do “matador”  

Após semanas de monitoramento, equipes do DHPP localizaram João Victor, no último dia 8 de agosto, em uma barraca na Praia do Futuro. Ele foi abordado quando se dirigia a um Hyundai Tucson blindado.  

No momento da prisão, estava acompanhado de outro homem monitorado por tornozeleira eletrônica e com extensa ficha criminal. O comparsa foi liberado por não haver mandado de prisão contra ele. 

Carro blindado apreendido com João Victor Ribeiro da Silva, o ‘Vitin’, ‘Vitor Satanás’ ou ‘Vitor Malvado’, na Praia do Futuro
Legenda: Hyundai Tucson blindado apreendido com João Victor Ribeiro da Silva, o ‘Vitin’, ‘Vitor Satanás’ ou ‘Vitor Malvado’, na Praia do Futuro
Foto: Divulgação/Polícia Civil

Durante a operação, foram apreendidos o aparelho celular iPhone 13 de João Victor e o veículo blindado. Apesar de João Victor ter negado qualquer envolvimento com organização criminosa em seu interrogatório, alegando conhecer Ronald apenas "de vista", as investigações demonstram a participação direta dele nas ações do Comando Vermelho na região. 

Denúncia e indenização

Alguns dias após a prisão, o MPCE ofereceu denúncia contra João Victor Ribeiro da Silva pelo crime de integrar organização criminosa armada que se vale de adolescentes para a prática de infrações penais. Além disso, o Ministério Público requer o arbitramento de uma reparação por dano moral coletivo no valor mínimo de R$ 25.000,00 por acusado, a ser destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDID).

O pedido, conforme o MPCE, se baseia na grave ofensa aos valores fundamentais da sociedade e a periculosidade social extrema do Comando Vermelho no estado do Ceará, que desafia abertamente a autoridade estatal e compromete o Estado Democrático de Direito. Para o Ministério Público e a Polícia Civil, a prisão de João Victor representa um duro golpe no braço armado do CV no Vicente Pinzón.

Ainda assim, o desafio permanece: enfraquecer a rede de comando de Ronald, que mesmo de longe continua a influenciar a guerra entre facções em Fortaleza. No último dia 13, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) anunciou ter capturado 77 pessoas no Vicente Pinzón entre os meses de julho e agosto.

A SSPDS destacou, na ocasião, que os trabalhos na região seguem sendo realizados pelas Polícias Civil e Militar. Disse ainda que o policiamento na região está reforçado.

Mas o clima de medo permanece entre moradores da região. Eles seguem vivendo entre ruas marcadas por execuções extrajudiciais e territórios disputados à bala. 

vista do bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza
