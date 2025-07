Skatista de 15 anos é executado por facção criminosa em Fortaleza; suspeito é preso

O skatista Marco Felipe Mendes de Sousa, o Felipe Maracajá, de 15 anos, foi executado a tiros por homens de uma facção criminosa no bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza, nessa segunda-feira (30). Um suspeito foi detido pelo crime.

O jovem foi levado a um local afastado e filmado antes de ser assassinado, segundo mostra vídeo que circula nas redes sociais. Os criminosos acusaram o jovem de pertencer a uma organização rival, que não é a do bairro que ele mora.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um homem já foi preso em flagrante pela morte, momentos após o crime, ainda na segunda-feira.

O homem de 25 anos foi encontrado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), com apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Ele já tinha passagens por roubo e corrupção de menor.

"Ele foi conduzido para a sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e colocado à disposição da Justiça. A PCCE segue realizando diligências para identificar e prender outros envolvidos no crime", diz a corporação, em nota.

Veja também Segurança ‘ZM’, ‘Camuflado’ e 'Doze’: quem são os cearenses líderes do CV que se escondem na Rocinha Segurança Organização criminosa é alvo de operação da PF por ameaçar e planejar matar auditor da Receita no CE Segurança Homem que agrediu empresário com copo de vidro durante festa em Fortaleza é indiciado; veja vídeo Segurança Templo maçônico é invadido e incendiado no bairro Vila União, em Fortaleza

Federação de skate lamenta morte

Em nota de pesar, a Federação Cearense de Skateboarding lamentou o falecimento de Felipe, que era "talento, alegria e futuro". "Hoje, Felipe se soma às estatísticas cruéis de um país que falha com sua juventude. Em menos de seis meses, é o segundo jovem skatista assassinado no Ceará", disse a entidade.