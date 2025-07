Homem que agrediu empresário com copo de vidro durante festa em Fortaleza é indiciado; veja vídeo

O técnico em informática Ticiano Alves de Carvalho foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) por lesão corporal grave contra o empresário Bruno Paranaiba Rugue, ocorrida em uma festa, em Fortaleza, no dia 7 de junho deste ano. A vítima, que tem uma empresa de coquetéis e trabalhava no evento, levou 62 pontos no rosto. O suspeito responde ao crime em liberdade.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, o 26º Distrito Policial enviou o relatório final do Inquérito Policial para a Justiça Estadual, com o indiciamento de Ticiano Carvalho, no último dia 23 de junho.

O delegado entendeu que o suspeito cometeu lesão corporal de natureza grave, com os agravantes de motivo fútil, pois "a agressão ocorreu após uma simples orientação da vítima sobre a disponibilidade de bebidas"; e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, "uma vez que a vítima não teve oportunidade de esboçar qualquer reação à agressão inesperada com o arremesso de um copo de vidro".

Segundo o Relatório Final, Bruno Rugue, proprietário da empresa Blue Cocktails, prestava serviço de coquetelaria em um evento de formandos, no bairro Parque Iracema, por volta de 22h de 7 de junho último, quando "foi abordado por um indivíduo do sexo masculino, não identificado no momento, que estava alterado e portava um copo de bebida alcoólica".

O agressor solicitou cerveja à vítima, que informou ser responsável apenas pelos coquetéis e orientou-o a procurar os garçons. Momentos depois, o mesmo indivíduo retornou e arremessou o copo de vidro contra o rosto da vítima, atingindo sua face esquerda profundamente e causando intenso sangramento." Polícia Civil do Ceará Em Inquérito Policial

A defesa do suspeito indiciado não foi localizada para comentar a investigação policial, mas o espaço segue aberto para futura manifestação. Ao ser interrogado, Ticiano alegou que, ao acordar, não se lembrava da agressão, alegou que estava com "um surto psicótico" e pediu a Deus que o perdoe pelo seu ato.

O inquérito foi remetido ao Poder Judiciário. O Ministério Público do Ceará (MPCE) vai analisar o caso e decidir se denuncia Ticiano Alves ou se pede mais diligências para a Polícia Civil. Em caso de condenação pelo crime de lesão corporal grave, a pena prevista no Código Penal é de um a cinco anos de reclusão.

Empresário levou 62 pontos no rosto

O empresário Bruno Paranaiba Rugue precisou ser levado ao Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF), na noite do evento onde trabalhava. Na unidade de saúde, ele precisou levar 62 pontos no rosto para fechar o ferimento causado pela agressão com o copo de vidro.

Nas redes sociais, a esposa de Bruno, a fotógrafa Karol Duarte, publicou, na última segunda-feira (30), atualização do estado de saúde do marido: "o Bruno até hoje não se recuperou, está sentindo dores no rosto, foi rompido um ducto salivar, que fica vazando saliva pelo rosto dele".

"Vai precisar de outra cirurgia. É muito revoltante isso, gente. Ele não está podendo trabalhar! Eu estou aqui cuidando do nosso filho sozinha, tendo que trabalhar dobrado, numa rotina exaustiva e esse agressor impune", lamentou a fotógrafa.