Após empresário ser agredido com copo de vidro, família relata abandono e cobra providências

A família do empresário Bruno Paranaiba Rugue denunciou, nesta sexta-feira (20), a falta de apoio por parte do agressor e a dificuldade de acesso aos laudos médicos necessários para o andamento da investigação. Nas redes sociais, a esposa de Bruno, Karol Duarte, lembrou que já são quase duas semanas desde o episódio da agressão.

Bruno foi atingido no rosto por um copo de vidro enquanto trabalhava em um evento no dia 7 de junho, em um salão de festas no bairro Parque Iracema, em Fortaleza. O golpe causou cortes profundos e comprometeu a visão do empresário, que é proprietário de uma empresa de coquetéis.

"São quase duas semanas que aconteceu a agressão, e nada de ajuda da parte do agressor! O rosto do Bruno ainda está muito inchado". Karol Duarte Esposa de Bruno

Segundo a esposa da vítima, o médico que atendeu Bruno não está respondendo às solicitações da família e ainda não forneceu o laudo ou as fotos dos ferimentos. “O tempo está passando e nada se resolve”, disse Karol.

Ela também revelou estar buscando por um especialista em cabeça e pescoço para avaliar o caso. "Algum médico especialista em cabeça e pescoço que possa ajudar o Bruno?!".

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará, que ainda não divulgou novos desdobramentos da investigação.

Relembre o caso

A agressão ocorreu no dia 7 de junho, enquanto Bruno Paranaiba Rugue trabalhava em um evento privado no salão de festas de um condomínio no bairro Parque Iracema, em Fortaleza.

Segundo relatos da esposa, um convidado se irritou ao pedir cerveja e receber a orientação de procurar o garçom. Em seguida, lançou um copo de vidro no rosto do empresário. Bruno foi socorrido por uma enfermeira que também era convidada da festa.

A família relatou que os responsáveis pelo evento se recusaram a fornecer informações sobre o autor da agressão. O caso foi divulgado inicialmente pelo Diário do Nordeste no dia 9 de junho.

A esposa afirma que a festa era uma comemoração de formatura e critica a omissão dos presentes. “A família, os convidados e a cliente do evento sabem quem foi o agressor, mas estão encobrindo. Isso não é apenas omissão — é cumplicidade”, afirmou em publicação feita pelo perfil da empresa de Bruno nas redes sociais.