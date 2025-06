O empresário Bruno Paranaiba Rugue, proprietário de uma empresa de coquetéis, viu o trabalho levar a uma ida às pressas ao hospital no último sábado (7), em meio ao encerramento de um evento privado, realizado em um condomínio no bairro Parque Iracema, em Fortaleza. Surpreendido por uma agressão de um convidado da festa em que estava, ele chegou a levar 62 pontos no rosto e corre o risco de perder a visão de um olho.

O relato do caso foi compartilhado por ele e pela esposa, Karol Duarte, nas redes sociais ainda no domingo (8). Segundo o empresário, um copo de vidro teria sido o instrumento utilizado pelo agressor para machucá-lo.

Bruno estava prestes a encerrar o trabalho no bar montado por ele no evento quando foi abordado por um homem. Visivelmente alterado, ele teria perguntado por cerveja, ao que Bruno explicou que trabalhava apenas com os coquetéis da festa.

Com a negativa, o homem reagiu com violência. Bruno conta que sentiu apenas um copo de vidro batendo no olho esquerdo, mas o choque veio em seguida, quando o sangue começou a escorrer pelo rosto.

"Não deu tempo nem de abrir a boca, banda tocando, ambiente escuro, só vi um copo de vidro batendo no meu olho esquerdo. Coloquei a mão, muito sangue. Olhei no espelho, meu rosto cheio de sangue. Tentei lavar, mas não parava, comecei a sentir muito mal: tontura, desequilíbrio, formigamento, pressão cair", relatou ele por meio do próprio perfil no Instagram.

Pontos no rosto

Ferido, o empresário chegou a ser socorrido por outra convidada da festa, uma enfermeira, e foi levado ao Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF). O atendimento médico rendeu a Bruno 62 pontos na face e, agora, ainda há a possibilidade de que a visão dele seja comprometida por conta do ocorrido. Uma cirurgia plástica também pode ser necessária.

Até o momento, não há nenhuma confirmação sobre a identidade do homem responsável pela agressão. A esposa de Bruno, Karol Duarte, aponta que os donos do evento teriam se negado a repassar a informação.

"Achei um ato de muita covardia, e principalmente das pessoas da festa que estão escondendo quem fez isso! Esse cara merece estar na cadeia! Justiça por esse ato de covardia", escreveu ela em uma publicação nas redes sociais.

O condomínio em que o evento foi realizado apontou, em comunicado, que o responsável pelo evento já teria sido notificado para repassar a identidade do envolvido na agressão. Além disso, as câmeras de segurança do local ainda devem ser analisadas.