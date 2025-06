MP denuncia empresário por ser mandante de agressão grave contra jornalista em Pernambuco; entenda

O empresário Rodrigo Tavares, de 35 anos, foi denunciado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) como mandante da agressão sofrida pelo jornalista Ricardo Antunes, em novembro do ano passado. Além dele, Pedro Henrique Costa de Oliveira, de 29 anos, acusado de executar o ataque, também responde a uma ação penal que tramita na 3ª Vara Criminal do Recife, por lesão corporal gravíssima. Caso sejam condenados, ambos podem pegar até 11 anos de prisão.

De acordo com a denúncia, Antunes foi surpreendido por Oliveira ao sair de uma barbearia no bairro de Boa Viagem, zona Sul do Recife. O jornalista levou um soco no rosto, caiu no chão e continuou sendo espancado. Como resultado, sofreu afundamento facial, precisou passar por uma cirurgia de duas horas para implantação de placas e pinos, levou 33 pontos no rosto e quase perdeu o olho esquerdo.

Segundo o MPPE, toda a cena foi registrada por ordem do suposto mandante. A motivação da agressão teria sido retaliação às publicações feitas no blog de Ricardo Antunes, que denunciavam irregularidades supostamente cometidas por Tavares, dono de uma rede de clínicas populares de saúde no Recife e Região Metropolitana. As denúncias chegaram a ser repercutidas por outros veículos de comunicação.

“O fato narrado foi filmado por uma pessoa, não identificada, de dentro de um veículo, sendo as imagens imediatamente divulgadas nas redes sociais, o que comprovou a premeditação e o intuito de violar a honra e a imagem da vítima”, afirma o MPPE na ação penal.

A denúncia destaca ainda que a agressão resultou em uma “deformidade permanente”.

Ainda segundo o MPPE, há vídeos anexados aos autos que comprovam a relação entre Tavares e Pedro Henrique de Oliveira. O empresário também possui histórico de envolvimento em outros episódios de violência, incluindo registros policiais por ameaça e violência doméstica.