Recife FM lança segunda edição da promoção “Números da Sorte” com R$ 30 mil em prêmios

Com o sucesso da primeira edição, a Recife FM retorna com a campanha Números da Sorte a partir da próxima segunda-feira (2). A iniciativa seguirá até dezembro, com prêmios semanais de R$ 1.000,00 em vales-compra. No total, serão 30 ganhadores, somando R$ 30 mil em prêmios distribuídos aos ouvintes da rádio mais ouvida de Pernambuco.

Para concorrer, o interessado deve ficar ligado na programação da Recife FM. De segunda a sexta-feira, a rádio divulga números da sorte ao longo da grade. O ouvinte precisa anotar todos os números divulgados na semana e fazer o cadastro para participar do sorteio, que é anunciado às sexta-feiras, às 16 horas.

Como participar:

Sintonize a 97,5 FM.

Anote quatro números da sorte que divulgamos durante a programação.

Responda: Qual é a rádio que é a sua paixão?

Preencha este formulário: https://bit.ly/NumerosDaSorteRecifeFM

O ouvinte pode se cadastrar de três formas:

Enviando mensagem para o WhatsApp (81) 97341-4765

Ligando para o telefone fixo (81) 3413-7117

Ou preenchendo o formulário.

O prazo para cadastro vai de segunda até sexta-feira, às 12h. O sorteio acontece sempre na sexta, às 16h.