Policiais penais são suspeitos de ameaça de morte a secretária municipal e facilitação de fuga no CE

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD) abriu investigações administrativas contra quatro policiais penais, publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira (27). Um servidor é investigado por ameaçar de morte uma secretária municipal, enquanto os outros três policiais são suspeitos de facilitar a fuga de presos.

O policial penal Fernando Cordeiro Rocha foi afastado das funções por 120 dias, por suspeita de ameaçar de morte uma secretária municipal de Ipu, no Interior do Ceará, por meio de conversa no aplicativo WhatsApp, no dia 21 de junho de 2025, segundo a portaria do DOE.

O crime foi denunciado por Boletim de Ocorrência (BO) registrado em uma delegacia da Polícia Civil do Ceará (PCCE). Mais detalhes da ameaça não foram revelados na portaria.

Conforme a CGD, a conduta do policial viola supostamente os deveres e configura transgressões disciplinares do "Regime Disciplinar dos Policiais Penais e demais Servidores Públicos do Quadro Permanente da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado - SAP".

Fuga de presos na Pefoce

Uma Sindicância Administrativa foi aberta pela CGD para investigar a conduta dos policiais penais Anderson da Silva Araújo, Jonathan da Silva Costa e Sandro Antônio Silva Santos, por suspeita de facilitação da fuga de presos.

O detento Francisco Sidney Filho Soares, custodiado na Unidade Prisional Desembargador Francisco Adalberto de Oliveira Barros Leal (UP-Caucaia), fugiu do prédio da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), em Fortaleza, no dia 19 de outubro de 2024, onde ia realizar exame de corpo de delito junto a outros três internos, que teriam causado danos à estrutura da Unidade Prisional.

Conforme a publicação no DOE, os policiais penais "conduziram os internos à Pefoce e, ao iniciarem a retirada do interior da VTR, um dos internos acertou um chute na grade derrubando o PP Sandro, momento em que dois internos empreenderam fuga, sendo um recapturado, enquanto o de nome Sidney logrou êxito na fuga".

Francisco Sidney voltou a ser preso um mês depois, no dia 25 de novembro de 2024. Ele e outro homem foram detidos em flagrante, por suspeita de roubarem uma farmácia na Avenida Ulisses Guimarães, no bairro Parque Leblon, em Caucaia. A dupla já foi denunciada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) pelo crime.