Templo maçônico é invadido e incendiado no bairro Vila União, em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga um indício de incêndio criminoso contra um templo maçônico no bairro Vila União, em Fortaleza, ocorrência registrada na madrugada da última quinta-feira (26).

Ao Diário do Nordeste, o venerável mestre do Grande Oriente do Ceará (GOCE), Paulo Braga, contou que dois homens encapuzados arrombaram a porta e invadiram o templo, fundado em 1973, ateando fogo no espaço logo em seguida.

"Queimaram documentos históricos, materiais, cadeiras, o templo foi completamente perdido. Estamos com danos elétricos, hidráulicos", comentou Paulo, que estima um prejuízo financeiro de R$ 300 mil.

Conforme Paulo, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foi acionado ainda na madrugada por um dos integrantes do templo, que dormia no local e acordou após as chamas. Segundo ele, o prédio ainda passa por trabalhos periciais nesta terça-feira (1º).

Intolerância religiosa

Os suspeitos ainda deixaram um cartaz que, segundo o venerável mestre, aponta para um crime motivado por intolerância religiosa. "Deixaram um cartaz falando de Deus, que era o único verdadeiro", ressalta.

Legenda: Cartaz deixado por suspeitos de atearem fogo em templo maçônico Foto: Arquivo Pessoal

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia do 25° Distrito Policial (DP). "A PCCE orienta que as vítimas compareçam à Delegacia para que sejam repassadas mais informações e detalhes sobre o caso", diz a corporação em nota.

Em comunicado nas redes sociais, o presidente do GOCE, Luiz Crescêncio Pereira Júnior, lamentou o caso de violência e pediu ajuda aos irmãos para reconstruir o espaço.

"Nosso Oriente, berço de tantos trabalhos em prol da fraternidade, da liberdade e da igualdade, foi cruelmente atingido por um incêndio criminoso que destruiu não apenas a estrutura física da nossa sede, mas também atingiu simbolicamente os pilares que sustentam o nosso esforço contínuo em servir à sociedade e à Maçonaria", afirma o Grão-Mestre do GOCE.

"Que o espírito da verdadeira fraternidade nos guie para que, juntos, possamos reconstruir o nosso Templo e retomar com ainda mais força nossas atividades maçônicas, culturais e filantrópicas, sempre a serviço da luz e do bem", acrescenta o comunicado.