Conexão pode criar maior linha de metrô do Norte-Nordeste do Brasil, com 32 km de extensão
As facções Guardiões do Estado e Comando Vermelho disputam o domínio do tráfico de drogas no Vicente Pinzón, nos últimos meses. A maior presença da Polícia no bairro 'desviou' a força dos grupos criminosos para o Papicu
Sequência de mortes e tiroteios tem assustado moradores e afetado a vida nas comunidades. Ações dos setores da Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) visam identificar as lideranças envolvidas no conflito
Haverá linhas especiais de ônibus direto para o local do evento
Projeto contempla a implantação de duas novas estações, CEU (Condomínio Espiritual Uirapuru) e Castelão
O casal foi colocado à disposição da Justiça
Equipamento chega com a proposta de descentralizar o atendimento à vítima
Ocupação do local já durava cerca de cinco anos
As oportunidades são nas áreas de tecnologia da informação, manutenção de smartphones, assistência administrativa e marketing digital
O caso aconteceu um estacionamento nesse domingo, quando o condutor do carro de luxo foi abordado por dois homens