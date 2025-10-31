Diário do Nordeste
Foto que contém passageiros entrando em linha de metrô em Fortaleza

Negócios

Unificação das Linhas Leste e Oeste do Metrofor prevê ligação entre Caucaia e Centro de Eventos

Conexão pode criar maior linha de metrô do Norte-Nordeste do Brasil, com 32 km de extensão

Luciano Rodrigues 08 de Setembro de 2025
Imagens mostram pichações da facção Comando Vermelho, que tenta tomar territórios dos Guardiões do Estado, no bairro Vicente Pinzón e arredores, em Fortaleza

Segurança

Qual o motivo do conflito entre facções com dezenas de mortes nas regiões do Vicente Pinzón e Papicu

As facções Guardiões do Estado e Comando Vermelho disputam o domínio do tráfico de drogas no Vicente Pinzón, nos últimos meses. A maior presença da Polícia no bairro 'desviou' a força dos grupos criminosos para o Papicu

Messias Borges e Emerson Rodrigues 30 de Agosto de 2025
Foto de policiais civis e militares em viaturas na saída de operação no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza

Segurança

Após disputa entre facções e escolas fechadas no Vicente Pinzón e Papicu, Governo reforça policiamento na região

Sequência de mortes e tiroteios tem assustado moradores e afetado a vida nas comunidades. Ações dos setores da Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) visam identificar as lideranças envolvidas no conflito

Matheus Facundo e Emanoela Campelo de Melo 29 de Agosto de 2025
Anualmente, o Fortal reúne nomes do axé na capital cearense

É Hit

Fortal 2025 terá cerca de 3 mil pessoas atuando na segurança policial e viária durante evento

Haverá linhas especiais de ônibus direto para o local do evento

Redação 23 de Julho de 2025
Imagem mostra VLT

Opinião

Consórcio vence licitação de R$ 180 milhões para trecho do VLT entre Aeroporto e Castelão

Projeto contempla a implantação de duas novas estações, CEU (Condomínio Espiritual Uirapuru) e Castelão

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 03 de Julho de 2025
Viaturas da Polícia Militar do Ceará enfileiradas em uma praça pública

Segurança

Mãe e padrasto são presos em Fortaleza por suspeita de maus-tratos contra um bebê

O casal foi colocado à disposição da Justiça

Redação 04 de Maio de 2025
Imagem do interior de uma delegacia onde um boletim de ocorrência está sendo registrado. É visível a placa

Segurança

Nova Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza é inaugurada no bairro Papicu

Equipamento chega com a proposta de descentralizar o atendimento à vítima

Beatriz Irineu e Paulo Roberto Maciel* 31 de Março de 2025
Homem conversa com pessoa em situação de rua ao lado de barracos precários; ao lado, em foto dividida, agente da Defesa Civil fecha casa

Ceará

Prefeitura desocupa 21 moradias de pessoas em situação de rua debaixo de viaduto no Papicu, em Fortaleza

Ocupação do local já durava cerca de cinco anos

Redação 29 de Março de 2025
Mão escreve em caderno

Papo Carreira

Instituto oferece cursos gratuitos de qualificação profissional para jovens em Fortaleza; saiba como se inscrever

As oportunidades são nas áreas de tecnologia da informação, manutenção de smartphones, assistência administrativa e marketing digital

Redação 18 de Março de 2025
Captura de tela de vídeo onde motorista de BMW atira mata e homem que o abordou em Fortaleza

Segurança

Motorista de BMW atira e mata homem armado que o abordou no bairro Papicu, em Fortaleza; veja vídeo

O caso aconteceu um estacionamento nesse domingo, quando o condutor do carro de luxo foi abordado por dois homens

Redação 24 de Fevereiro de 2025
