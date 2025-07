Fortal 2025 terá cerca de 3 mil pessoas atuando na segurança policial e viária durante evento

Quem for curtir a programação do Fortal 2025 irá encontrar uma grande estrutura de segurança policial e viária. Nesta quarta-feira (23), a diretoria do evento anunciou, em coletiva para a imprensa, o plano operacional da festa. Ao todo, cerca de 3 mil pessoas irão trabalhar durante os quatro dias de micareta.

Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), Guarda Municipal de Fortaleza, Centro de Resgate e Emergência Pré-Hospitalar (CREPH), Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), Secretaria Regional 7 e Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) estarão atuando no Fortal 2025.

Os diretores do Fortal 2025, Colombo Cialdini e Ailton Junior destacaram a importância do evento para a capital e a presença fundamental das entidades na colaboração da segurança em um dos maiores festivais do País.

“Este é um evento de importância no nosso calendário estadual e os bastidores do Fortal é fundamental e vital para a sobrevivência brasileira”, pontuou Ailton.

Polícias Civil e Militar farão segurança da festa

Harley Filho, coordenador de planejamento operacional, iniciou a apresentação falando que a segurança do evento estará ainda mais rígida, contendo aproximadamente 2.700 pessoas engajadas na segurança local. Uma novidade é o trabalho de agentes de inteligência trabalhando na captura de foragidos e proteção.

O Diretor de Planejamento e Gestão Operacional da Polícia Militar, coronel Nibio Araújo apresentou os turnos de patrulha da polícia militar. A patrulha de anteposição operacional da PM vai iniciar às 16h e termina às 5h da manhã, no final do evento. Haverá equipes policiais a pé, motorizados e voos da Ciopaer, além da equipe do CPRaio e o policiamento montado. Ao todo, terá uma média de 500 policiais por dia no Fortal.

Segundo Klever Farias, Diretor-adjunto do Departamento Técnico e Operacional da Polícia Civil, haverá um stand operacional no evento visando receber e registrar ocorrências em tempo real durante os quatro dias, e o stand institucional “Meu Celular” que vai registrar os aparelhos de quem estiver no evento, prevenindo as pessoas dos furtos e roubos de celulares.

Neste ano, o órgão também vai dispor da Tenda Lilás, voltada para atender especialmente o público LGBTQIAP+. As delegacias especializadas plantonistas estarão à disposição para a Operação Égide, que acontece no período noturno e nos finais de semana com 126 policiais.

O comandante do Corpo de Bombeiros da Capital, Coronel Gledson Rodrigues comentou as ações que vão ser realizadas pelos bombeiros presentes, que serão 11 ao todo durante os dias de Fortal, para reforçar a segurança local. No evento, terão quatro viaturas: o carro de comando, Viatura de Combate a Incêndio, Resgate e Equipe vistoriantes.

AMC irá atuar até o amanhecer

Na apresentação, André Luis, gerente de operação e fiscalização de trânsito da AMC, comentou os objetivos e providências da AMC.

Garantido a organização, o controle de tráfego das vias de acesso e auxiliando no desembarque e travessia de pedestres e PCD, a AMC vai atuar das 16h às 7h. O gestor apresentou as rotas de acesso, e terá 120 agentes por dia garantindo essa vigilância. Também haverá fiscalização da Lei Seca.

Da Guarda Municipal, S. Soares, Comandante do GOE, anunciou que terá disponível no evento sete equipes de apoio à polícia militar nos terminais e no local do festival, reforçando a segurança durante os quatro dias.

Linhas especiais no terminal do Papicu

Em relação ao transporte, Miguel Guimarães, coordenador de planejamento, anunciou as linhas disponíveis pela Etufor que vão está rodando pela cidade. As linhas são a Linha 840 - Papicu/Cidade Fortal e Linhas corujões das 0h às 4h com integração no Terminal do Papicu e outros terminais da cidade.

Além disso, terá uma operação especial de fiscalização das corridas de táxi e motoristas de aplicativo em relação aos valores cobrados.

O coordenador da Etufor acrescentou que vai ter uma programação de carros reservas no Terminal do Papicu a partir das 13h. Ao todo, serão 100 profissionais da Etufor junto ao Sindiônibus.