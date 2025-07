Nos 40 anos do axé, Tuca Fernandes destaca papel do Fortal para gênero musical: 'Importância única'

A edição 2025 do Fortal chega com um gosto especial. Neste ano, artistas baianos comemoram os 40 anos do axé. Em bate-papo no jardim da casa de Jorge Amado, em Salvador (BA), o cantor Tuca Fernandes relembrou com emoção a trajetória no evento cearense e destacou a importância da micareta para a história do axé music.

“O Fortal tem mais de 30 anos como calendário da música baiana em uma cidade tão importante como Fortaleza”, ressaltou Tuca.

Assista à entrevista:

“Quantas artistas já desfilaram no nosso Fortal... Quantas artistas já fizeram nome, né? Levaram as nossas canções. E como a galera recebe, tem esse carinho incrível conosco, artistas baianos”, pontuou.

Repertório com releituras e remix

Em comemoração aos 40 anos do axé, Tuca Fernandes revela planejar repertório com releituras de clássicos. “O Fortal este ano é específico, porque é no ano dos 40 anos do axé. A gente se fixou bastante nessa história de fazer releituras de canções de clássicos do nosso axé music”.

Ele também comentou novidades, como a apresentação da nova versão de “Amor, Amor”, lançada em parceria com o DJ Matheus Bala.

“Pode rolar esse remix aí que fiz com o DJ, que é um afro house do Tim Maia de ‘Descobridor dos Sete Mares’. Nós lançamos agora também uma nova versão de ‘Amor, Amor’, que é um clássico da minha carreira, gravado em 95”, contou Tuca Fernandes.

No bate-papo, o cantor enumerou quatro momentos importantes da carreira para o axé: o lançamento da música “Ê Saudade”, a primeira vez que ouviu a própria voz em uma rádio nacional, a apresentação de “Praieiro” no programa do Faustão e o sucesso de “Fevereira” no festival "Axé Brasil" em Belo Horizonte, no primeiro ano em carreira solo.

Tuca encerrou o bate-papo com um convite aos fãs: “Todo mundo convidado. Palco Arena, dia 25, sexta-feira de Fortal. Eu, Tuca Fernandes, e a minha galera comemorando os 40 anos de axé. Se prepare que vai ser um show especial. Vamos nessa!”.

Serviço

Fortal 2025

Data: 24 a 27 de julho

Local: Cidade Fortal (Av. Aldy Mentor, s/n, bairro Manoel Dias Branco, Fortaleza)

Ingressos: à venda no site www.efolia.com.br e na Central do Fortal (Shopping RioMar Fortaleza – Piso L2, R. Desembargador Lauro Nogueira, Papicu)

Classificação etária: 16 anos (Corredor da Folia e Camarote Mucuripe)