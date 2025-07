Consórcio vence licitação de R$ 180 milhões para trecho do VLT entre Aeroporto e Castelão

O Consórcio VLT Aerocastelão, formado pelas empresas Vipetro Construções e Montagens Industriais, Construtora Gaspar e MPE Engenharia e Serviços, vai ser a responsável pela implantação do ramal do VLT que ligará o Aeroporto ao Castelão. A informação foi publicada no Diário do Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (3).

A obra era uma promessa para Copa de 2014. As empresas que formam o consórcio venceram o edital com valor global de R$ 180 milhões. O certame foi divulgado no primeiro trimestre deste ano.

O ramal do VLT que liga o Aeroporto de Fortaleza à Arena Castelão corresponde a um trecho de 5,1 quilômetros. Com a operação, o tempo de percurso estimado entre os pontos de conexão é de 12 minutos, configurando uma alternativa para desafogar o trânsito intenso da região.

A obra deverá gerar cerca de 350 empregos diretos no pico da execução.

Quais bairros serão beneficiados

A Estação Aeroporto será interligada à Estação Expedicionários, possibilitando o deslocamento entre o Aeroporto e a Arena Castelão. O trajeto contemplará os seguintes bairros: Aldeota, Montese, Mucuripe, Papicu e Parangaba.

Legenda: Escopo do ramal Aeroporto-Castelão Foto: Governo do Ceará

O projeto inclui a implantação de duas novas estações, CEU e Castelão, além de um trajeto que combina trechos elevados e a nível ao longo das avenidas Carlos Jereissati e Alberto Craveiro.

Além do acesso facilitado à Arena Castelão, o VLT Aeroporto-Castelão permitirá integração com a Estação Expedicionários, que faz parte da linha Parangaba-Mucuripe, conectando regiões estratégicas como Aldeota, Papicu e Montese.