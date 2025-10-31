Agora, os moradores querem uma gestão compartilhada do equipamento para poderem contar a própria história
Os vereadores apreciaram, nesta data, projetos das gestões Roberto Cláudio e José Sarto, enviados em 2020 e em 2023 para a Casa
Equipamento busca explorar potencial turístico e paisagístico da orla, além de aumentar movimento em point dos anos 1990
Levantamento do Ipece aponta concentração de rendimentos nas regionais dois, sete e doze em Fortaleza
Marcas escuras apareceram em dois pontos da orla da capital cearense após chuva que banhou pelo menos 27 cidades do Ceará entre sábado (28) e domingo (29). Esse é um problema recorrente para a Cidade
Do Top 10, três ruas ficam no Meireles, duas no Cocó, duas na Aldeota e as demais no Mucuripe, Dionísio Torres e Engenheiro Luciano Cavalcante
Fortaleza arrecadou R$ 8,9 bilhões em 2024, cerca de R$ 1,8 bilhão a mais do que em 2023
Campanha de arrecadação de recursos para o Acervo Mucuripe completou um ano em março e atualizou metas
Empreendimento terá 106 apartamentos e 48 quartos de hotel, além de 5 unidades de apart-hotel
Em Fortaleza, evento é registrado como primeiro bem imaterial da cidade