Escadaria central em pedra leva ao Farol Velho do Mucuripe, prédio histórico octogonal de cor amarela com detalhes brancos, janelas vermelhas e cúpula branca no topo, sob céu azul claro.

Verso

Farol do Mucuripe, um dos símbolos do Ceará, será reaberto neste domingo (5); veja imagens

Agora, os moradores querem uma gestão compartilhada do equipamento para poderem contar a própria história

Redação 04 de Outubro de 2025
Grupo de pessoas em uma galeria de vidro segurando faixas coloridas em defesa das ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social). Entre as faixas estão escritas: 'ZEIS Dionísio Torres', 'ZEIS Bom Jardim', 'ZEIS Lagamar' e um cartaz roxo com a frase: 'Aprovação já dos PLCs das ZEIS, para uma cidade mais justa'.

PontoPoder

Regulamentação de Zeis prioritárias em Fortaleza é aprovada na Câmara após cinco anos de tramitação

Os vereadores apreciaram, nesta data, projetos das gestões Roberto Cláudio e José Sarto, enviados em 2020 e em 2023 para a Casa

Ingrid Campos 01 de Outubro de 2025
A imagem mostra um teleférico passando sobre a Praia de Iracema, em Fortaleza, com vista para os prédios da orla. No canto inferior esquerdo está escrito “ESTAÇÃO NÁUTICO” e há logotipos da Prefeitura de Fortaleza.

Ceará

Projeto de teleférico quer ligar Beira-Mar a Morro Santa Terezinha; veja detalhes

Equipamento busca explorar potencial turístico e paisagístico da orla, além de aumentar movimento em point dos anos 1990

Nicolas Paulino 29 de Agosto de 2025
imagem mostra rua do bairro guararapes com prédios de luxo

Opinião

Quais os 20 bairros mais ricos de Fortaleza? Guararapes lidera com renda média de R$ 14,7 mil

Levantamento do Ipece aponta concentração de rendimentos nas regionais dois, sete e doze em Fortaleza

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 05 de Agosto de 2025
Agua saindo da galeria de águas pluviais no mar, na altura do parque bisão

Ceará

Manchas no mar de Fortaleza: o que pode estar sujando a água e de quem é a responsabilidade?

Marcas escuras apareceram em dois pontos da orla da capital cearense após chuva que banhou pelo menos 27 cidades do Ceará entre sábado (28) e domingo (29). Esse é um problema recorrente para a Cidade

Gabriela Custódio 06 de Julho de 2025
Imagem mostra a placa de uma rua. Ao fundo, carros estacionados e um prédio

Opinião

Ruas com aluguel mais caro em Fortaleza vão do Cocó ao Meireles; veja ranking

Do Top 10, três ruas ficam no Meireles, duas no Cocó, duas na Aldeota e as demais no Mucuripe, Dionísio Torres e Engenheiro Luciano Cavalcante

Foto frontal Victor Ximenes
Victor Ximenes 30 de Junho de 2025
imagem do centro de fortaleza com prédios ao redor da praça do ferreira

Opinião

Centro e Mucuripe lideram arrecadação de ICMS em Fortaleza; veja por bairros

Fortaleza arrecadou R$ 8,9 bilhões em 2024, cerca de R$ 1,8 bilhão a mais do que em 2023

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 05 de Junho de 2025
Acervo Mucuripe é projeto de memória idealizado pelo turismólogo, artista e morador da região Diego di Paula

Verso

Projeto que guarda memórias do Grande Mucuripe faz ‘vaquinha’ solidária para reforma de sede

Campanha de arrecadação de recursos para o Acervo Mucuripe completou um ano em março e atualizou metas

João Gabriel Tréz 05 de Abril de 2025
foto de projeto de super prédio no bairro mucuripe

Negócios

Superprédio na Beira Mar terá apartamentos compactos e hotel no mesmo edifício

Empreendimento terá 106 apartamentos e 48 quartos de hotel, além de 5 unidades de apart-hotel

Redação 10 de Dezembro de 2024
No Nordeste, o santo é venerado pela crença de que cabe a ele o controle das chuvas, já que foram confiadas a Pedro 'as chaves dos céus'

Ceará

Dia de São Pedro é comemorado no Ceará com procissão de jangadas

Em Fortaleza, evento é registrado como primeiro bem imaterial da cidade

Redação 29 de Junho de 2024
