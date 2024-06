Dia de São Pedro é comemorado no Ceará com procissão de jangadas

Depois do Dia de Santo Antônio, celebrado em 13 de junho, e do Dia de São João, no dia 24 deste mês, é a vez dos fiéis celebrarem São Pedro. Anualmente, em Fortaleza (CE), a Igreja de São Pedro dos Pescadores, no bairro Mucuripe, recebe quermesses, além de ser ponto de partida da procissão das jangadas.

A Festa de São Pedro dos Pescadores, a igrejinha que leva o nome da festa e o entorno dela representam, juntos, o primeiro bem imaterial registrado de Fortaleza.

Legenda: Procissão com jangadas na Orla de Fortaleza Foto: Kid Jr/SVM

O registro, proposto foi legitimado pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural (Comphic), com base na Lei Nº 9.347/2008, reconhece e protege a vivência coletiva do trabalho, a religiosidade, o entretenimento, as artes e diversas outras práticas sócio-culturais intangíveis e de valor inestimável.

Essas expressões são preservadas e protegidas em respeito aos antepassados e gerações futuras, fortalecendo o sentimento de pertencimento de um povo ao seu lugar.

Quem foi São Pedro?

Inicialmente chamado Simão, Jesus foi quem o batizou como Pedro. Natural de Betsaida, ele vivia em Cafarnaum e era pescador no Lago de Tiberíades. Ele integrou o grupo de 12 apóstolos ao lado de Cristo.

São Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica, aquele que "recebeu as chaves do céu". Ele era pescador, foi apóstolo de Jesus e recebeu o poder petrino (o poder de governar a Igreja), passado para os papas até hoje.

A data 29 de junho foi escolhida como Dia de São Pedro porque é quando se considera que ele foi martirizado, na colina Vaticana, em 64 depois de Cristo.

DIA DE SÃO PEDRO É FERIADO?

A data é feriado no estado de Alagoas e em alguns municípios do País, conforme informações do Jornal do Commercio. São eles: