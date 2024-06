Dia de São João é comemorado nesta segunda, 24 de junho; conheça origem da data

No dia 24 de junho, religiosos ao redor do mundo comemoram o nascimento de São João Batista — o precursor de Jesus Cristo. Muitas festas populares existem inspiradas nesta data, as mais famosas são as de São João. Conforme a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a comemoração foi criada pelos camponeses europeus para celebrar o início do verão.

No Brasil, o evento chegou com a colonização portuguesa. “É uma festa de mudança de estação e, portanto, início de um período de mais sol, a festa do sol vencedor”, explica o presidente da Comissão para a Liturgia, dom Armando Bucciol, em reportagem da CNBB.

Veja também Paulo Henrique Rodrigues (o PH) Bandeira de Santo Antônio hasteada: junho começou

Apesar de a data oficial no calendário da Igreja Católica ser a desta segunda-feira (24), a festa, em si, costuma ser realizada na noite da véspera. Isso ocorre porque a convenção do mundo cristão é comemorar o nascimento de São João Batista, que, segundo a Bíblia, teria nascido exatos seis meses antes de Jesus.

A data escolhida é um evento raro, já que o costume católico é de celebrar os santos na data de morte. João foge à regra, porque ele, a exemplo de Maria, foi purificado do pecado antes mesmo de nascer.

Quando vivo, São João Batista ficou conhecido por ser o primeiro a enxergar Jesus Cristo como profeta e batizá-lo nas águas do rio Jordão. Esse ritual, mais tarde, se tornou um dos mais importantes pilares do catolicismo.

Quem era João Batista?

Legenda: Nascimento de São João Batista Foto: Reprodução/Vaticano News

Filho de Zacarias e de Isabel — prima de Maria, a Mãe de Jesus —, João pregava um batismo de penitência e batizou muitos judeus, inclusive Jesus, no rio Jordão. Daí a origem de ser chamado Batista, porque batizava com água.

A mando do Rei Herodes, João foi aprisionado e levado para a Fortaleza de Macaeros, onde foi mantido por dez meses. O motivo deste aprisionamento apontava para a liderança de uma revolução. Herodíades, por intermédio da filha Salomé, conseguiu que Herodes matasse João Batista e entregasse a sua cabeça numa bandeja.

João Batista, nome que significa “Deus é propício”, é o precursor de Jesus, aquele que preparou os caminhos do Senhor.

No tempo litúrgico, dom Armando Bucciol explica que João Batista nasceu cerca de seis meses antes de Jesus; portanto a Festa de São João foi fixada no dia 24 de junho, seis meses antes da véspera do Natal. É o único santo cujo nascimento e martírio, este último no dia 29 de agosto, são evocados em duas solenidades pelos cristãos.

Comemorações

Legenda: Festa de São João em Caruaru (PE) Foto: Sumaia Vilela/ Agência Brasil

Em diferentes culturas, na noite de 23 de junho, véspera do Dia de São João, são iniciadas as festas de São João Batista. Além da comemoração religiosa, os costumes regionais se mostram presentes.

No Brasil, os famosos arraiás com música e comidas tradicionais acontecem em várias regiões do País, com fogueiras, bandeirinhas e quadrilhas.

Dom Armando Bucciol aponta, ainda conforme a CNBB, que, com o passar do tempo, as festas acabaram tomando características que estão distanciando do proposito real das comemorações.

“Infelizmente constato aquilo que aconteceu na Europa, onde todas as festas populares estão sendo manipuladas. Eu vejo que essa festa está sendo dominada por trios sonoros, cantores famosos, perdendo aquilo que era a originária festa popular feita na comunidade, com as famílias interagindo entre elas, partilhando”, alerta o presidente da Comissão para a Liturgia.