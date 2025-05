Como Lorenzo Pazolini e vice de Vitória viraram assunto nos bastidores político após show no Piauí

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Cris Samorini (PP), o prefeito e a vice-prefeita de Vitória, no Espírito Santo, viraram assunto nos bastidores da política capixaba após serem flagrados durante show da banda Calcinha Preta em Teresina, no Piauí, no último sábado (10).

Os comentários de opositores indicam “intimidade” da dupla no evento, levando em conta que o gestor é casado com a promotora de Justiça do Espírito Santo, Paula Almeida. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver Pazolini e Samorini durante o show dividindo uma lata de bebida e trocando interações, em que o prefeito chega a colocar a mão no ombro da vice.

A presença dos dois em Teresina também foi alvo de questionamentos da oposição, que criticou a ausência simultânea dos gestores municipais de Vitória. A passagem pela capital piauiense teria ocorrido após o prefeito cumprir agenda oficial em São Luís, no Maranhão, conforme informações do jornal O Tempo.

REPERCUSSÃO

Pazolini é apontado como pré-candidato ao Governo do Espírito Santo na disputa eleitoral de 2026, o que teria aumentado a repercussão entre políticos capixabas. Possíveis adversários dele, o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (sem partido), chegaram a publicar fotos com suas respectivas esposas nas redes sociais em 15 de maio, o que foi justificado como em celebração ao “Dia da Família”.

Mas o comentário mais "direto" veio do secretário estadual de Meio Ambiente, Felipe Rigoni (União Brasil). "Você viu o que aconteceu no Piaui? Até eu vi", comentou o gestor, que é cego, em vídeo publicado nas redes sociais. No entanto, ele ponderou que falava do desmatamento no estado nordestino.

Mesmo diante da circulação das imagens e da repercussão do caso no meio político, os dois ainda não se manifestaram oficialmente sobre o assunto.

No entanto, de acordo com a colunista Letícia Gonçalves, do jornal A Gazeta, Pazolini chegou a publicar, no story do Instagram, um texto de um portal do interior do Espírito Santo, que tinha o título: "Mão no ombro virou 'intimidade' no caso do prefeito Pazolini, líder das pesquisas no ES". Na sequência, ele apagou o conteúdo.

Pazolini foi reeleito prefeito de Vitória em 2024, quando conquistou 56,22% dos votos válidos no 1º turno. Ele também chegou a exercer o cargo de deputado estadual entre 2018 e 2021. Já Cris Samorini está no primeiro mandato como vice-prefeita.

