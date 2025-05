Familiares de Mano Menezes, técnico do Grêmio, morrem em acidente no RS

Enteados da filha do ex-técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Mano Menezes, estão entre as vítimas de um capotamento de um carro ocorrido num trecho da rodovia BR-293, em Santana do Livramento, interior do Rio Grande do Sul. Os jovens Maria Sophia Dumoncel, de 16 anos, e Arthur Dumoncel, de 9, estavam no veículo.

Por conta do acidente, o profissional não irá treinar o Grêmio, seu atual time, na partida contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado. Fotos publicadas nas redes sociais mostram a delegação chegando à capital paulista para o jogo, porém, conforme noticiou o g1, Mano foi liberado para ir até Porto Alegre ficar com a família e acompanhar os atos fúnebres.

Veja também País Acidente na BR-280 entre carro e caminhão mata cinco jovens em Santa Catarina País Turista fica preso em buraco por mais de 3h em praia no Rio de Janeiro: ‘Pensei que fosse morrer’

O clube de futebol publicou uma nota para se solidarizar e lamentou as mortes. "O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público neste momento de luto oferecer suas condolências", disse o time em um trecho do comunicado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Arthur e Maria Sophia morreram no local. Uma terceira vítima, um homem de 42 anos, ainda não foi identificado. Ele foi encaminhado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O motorista do veículo, de 29 anos, e outro passageiro, de 23, também vítimas do acidente, estão internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O velório dos enteados da filha de Mano Menezes será realizado na Capela Municipal de Dom Pedrito e o sepultamento vai acontecer na cidade de Santa Maria, no Cemitério Santa Rita, neste domingo (18). As informações foram divulgadas por Camila Menezes, filha do treinador, nas redes sociais.