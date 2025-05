Saiba qual é o nome grego que está em alta no Brasil, eleito o mais bonito do planeta

Um estudo da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, revelou que o nome feminino "Sofia" foi eleito como o mais bonito do planeta. De acordo com informações da revista Exame, a pesquisa analisou como diferentes nomes soam para pessoas ao redor do mundo.

No levantamento, liderado pelo linguista cognitivo Bodo Winter, foi solicitado que os participantes ouvissem diferentes opções em diversos idiomas. O estudo levou em consideração como as pessoas reagiam aos sons para identificar quais geravam sentimentos positivos.

Dentre todos os nomes analisados, "Sophia" e suas variações tiveram a resposta emocional mais agradável, devido à sua musicalidade suave e fluida, diz o estudo.

Significado de 'Sofia'

O nome Sofia é de origem grega e significa "sabedoria". Associado à inteligência, sensibilidade e serenidade, tem se tornado cada vez mais popular nas últimas décadas em todo o mundo, principalmente entre países como Brasil, Itália, México, Rússia, Reino Unido, Estados Unidos, Estônia e Eslováquia.

Conforme o estudo, a boa sonoridade é um dos fatores que fazem o nome ser um sucesso global. A pesquisa concluiu que nomes com vogais abertas e sílabas suaves são mais agradáveis para as pessoas, independentemente do idioma do ouvinte, e Sofia possui essas características, o que justifica sua popularidade em diferentes línguas.

Ranking de nome mais populares

Apesar de Sofia ter sido considerado o nome mais bonito do mundo, outros nomes se destacam como mais populares. Veja a seguir.

