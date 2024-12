Três “Marias” estão entre os cinco nomes mais registrados no Ceará em 2024; veja a lista

Três “Marias” estão entre os cinco nomes mais registrados no Ceará em 2024, uma delas em primeiro lugar: “Maria Cecília”. Neste ano, 931 pequenas cearenses receberam este nome, de acordo com levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen).

O segundo nome que mais batizou bebês no Ceará em 2024 foi “Maria Alice”, seguido por “Theo” e “Maria Isis”. Fechando o top 5 de nomes mais populares do Estado aparece “João Miguel”, que até 2021 ocupava o 1º lugar, e foi desbancado ano a ano.

Veja também País Helena 'desbanca' Miguel e se torna o nome mais registrado no Brasil em 2024; veja lista

Já em Fortaleza, “Maria Cecília” sequer aparece entre os cinco nomes mais populares: a liderança continuou com “Maria Alice”, composto que nomeou 380 meninas fortalezenses em 2024.

As “Marias”, aliás, reforçam a tradição católica do Estado: dos dez nomes de menina mais registrados no ano no Ceará, nove são compostos e oito iniciam com o nome atribuído à mãe de Jesus Cristo.

O levantamento foi feito com base nos dados dos cartórios cearenses e é disponibilizado no Portal da Transparência do Registro Civil, plataforma que permite pesquisas por nomes simples ou compostos, com recortes por regiões, estados e municípios, “oferecendo um amplo panorama das escolhas das famílias brasileiras”, como pontua a Arpen.

10 nomes mais registrados no Ceará em 2024

Maria Cecília – 922 registros Maria Alice – 707 registros Theo – 701 registros Maria Ísis – 674 registros João Miguel – 669 registros Miguel – 630 registros Ana Liz – 612 registros Heitor – 607 registros Maite – 560 registros Ravi – 550 registros

10 nomes de menina mais registrados no Ceará em 2024

Maria Cecília – 922 registros Maria Alice – 707 registros Maria Ísis – 674 registros Ana Liz – 612 registros Maria Helena – 540 registros Maria Liz – 533 registros Maite – 560 registros Maria Júlia – 422 registros Maria Eloá – 394 registros Maria Clara – 363 registros

10 nomes de menino mais registrados no Ceará em 2024

João Miguel – 669 registros Miguel – 630 registros Heitor – 607 registros Ravi – 550 registros Gael – 538 registros Arthur – 532 registros Theo – 701 registros Noah – 490 registros Davi – 489 registros Bernardo – 450 registros

Lei da mudança de nome

Em 2022, foi sancionada a Lei Federal nº 14.382, que permite que qualquer pessoa com 18 anos ou mais de idade solicite a mudança do próprio nome sem precisar justificar o motivo. Além disso, recém-nascidos de até 15 dias já registrados também podem ter o nome mudado.

Até o primeiro semestre daquele ano, era necessário ingressar com ação judicial para que a alteração do prenome fosse aceita, ainda que se tratasse de situações vexatórias ou de constrangimento pessoal.

A alteração sem motivo poderá ser feita no cartório apenas uma vez. Qualquer nova mudança dependerá de sentença judicial. O valor a ser pago por quem quiser mudar o prenome nos cartórios é de R$ 285, taxa tabelada que soma 5 procedimentos necessários, segundo a Arpen.