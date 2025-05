Postos de saúde de Fortaleza abrem neste fim de semana para atendimento infantil; veja lista

Onze postos de saúde estarão abertos em Fortaleza neste sábado (17) e domingo (18) para atendimento pediátrico, de 8h às 17h. Segundo a prefeitura, o objetivo é promover assistência extra neste período por conta do aumento de infecções por vírus respiratórios.

Além disso, o reforço no atendimento no fim de semana busca prevenir a evolução das viroses respiratórias para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A doença é conhecida por demandar, na maioria dos casos, internação hospitalar.

Dados divulgados pela Prefeitura de Fortaleza mostram que, em 2025, entre janeiro e abril, cerca de 13 mil crianças com síndrome gripal foram atendidas nos postos de saúde de Fortaleza.

Veja também Ceará Cagece interrompe abastecimento de água em Fortaleza e Caucaia; veja bairros afetados Ceará Mãe planta cannabis para tratar filho autista no CE e vira ativista do uso medicinal; ‘é outra vida’

Outra medida é a integração entre os hospitais, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) municipais e as unidades de saúde estaduais. Por conta disso, casos de baixa complexidade têm atendimento focado nos postos de saúde, enquanto as situações de média e alta complexidade serão encaminhadas para as UPAs e hospitais do município.

As recomendações para esse período do ano apontam para mais cuidados, incluindo maior higienização das mãos, uso mais frequente de máscaras, alimentação saudável e vacinação das crianças.

Veja os postos que serão abertos neste sábado (17), das 8h às 17h:

Posto de Saúde Francisco Domingos da Silva: Av. Castelo Branco, 4707 - Barra do Ceará

Posto de Saúde Fátima Maria Quezado Fernandes: Rua Pintor Antônio Bandeira, s/n - Praia do Futuro

Posto de Saúde Waldemar de Alcântara: R. Silveira Filho, 903 - Jóquei Clube

Posto de Saúde Maria José Turbay Barreira: R. Gonçalo Souto, 420 - Vila União

Posto de Saúde Argeu Herbster: Rua Geraldo Barbosa, 1095 - Bom Jardim

Posto de Saúde Melo Jaborandi: R. 315, 80 – Jangurussu

Veja os postos que serão abertos neste domingo (18), das 8h às 17h: Posto de Saúde Fátima Maria Quezado Fernandes: Rua Pintor Antônio Bandeira, s/n - Praia do Futuro

Posto de Saúde Eliézer Studart: R. Tomáz Cavalcante, 546 - Autran Nunes