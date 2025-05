Incêndio atinge condomínio no Bairro de Fátima, em Fortaleza; não houve feridos

Um incêndio atingiu o sétimo andar de um prédio residencial na rua Mário Mamede, no Bairro de Fátima, em Fortaleza, na noite dessa quinta-feira (15). O fogo se limitou ao corredor do andar, não atingiu apartamentos e nem fez vítimas, conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

O combate foi acionado por volta das 18h40. No momento do incêndio havia dois idosos e um jovem em um apartamento do andar, e duas moradores em outro. Todos estavam em segurança e "em bom estado de saúde", além de terem ficado sob cuidados de familiares.

As chamas danificaram a caixa de registro de gás e a pintura da área comum e todo o hall ficou alagado, pois o sistema de "sprinklers", que são os chuveiros automáticos, foi acionado com o fogo. "Os elevadores e a escada de emergência também foram atingidos pela água", disse o CBMCE.

Fornecimento de gás e energia foram desligados

Segundo o CBMCE, o fornecimento de gás e o de energia elétrica do andar foram desligados. A corporação orientou a administração do residencial quanto aos cuidados necessários antes da religação dos sistemas.

Legenda: Danos foram materiais, e não houve feridos no incêndio Foto: VC Repórter

"O CBMCE reforça a importância dos sistemas preventivos de combate a incêndio, como os 'sprinklers', cuja atuação foi decisiva para evitar maiores danos e preservar vidas", pontua nota.

Defesa Civil avaliou prédio

Em comunicado enviado aos condôminos, o Edifício Portal do Canadá I informou que o prédio foi vistoriado pela Defesa Civil durante esta madrugada e foi atestado que não há risco estrutural.

A administração ainda informou que os elevadores e o serviço de gás permanecem desligados. O gás não tem previsão de retorno, mas empresas especializadas foram acionadas para avaliar os danos e conduzir os reparos.