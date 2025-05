Cearense morto em acidente em MG faria 30 anos nesta semana e trabalhava como vendedor de joias

O cearense Antônio Thiago de Brito, uma das vítimas mortas no acidente entre uma van e uma carreta no Interior de Minas Gerais, completaria 30 anos nesta sexta-feira (16). Ele estava no estado mineiro trabalhando como vendedor de joias, e voltava para o Ceará quando houve a colisão.

Em entrevista à TV Verdes Mares Cariri nesta quinta-feira (15), a prima de Thiago, Maria Edilania Barbosa, comentou que apesar de ser de Crato, Thiago morava com a mãe em Juazeiro do Norte.

"As lembranças que a gente vai ficar são as de um menino feliz, um menino alegre, um menino brincalhão e trabalhador. Ele ia fazer aniversário amanhã", lamentou a dentista.

Maria Edilania conta que nos últimos festejos de Réveillon, Thiago passou com toda a família em Pernambuco. "No final do ano a gente passou o réveillon juntos em Pernambuco e era muito louvável a Deus por ter mundo reunido, ninguém sabia que era uma despedida, e de fato foi", comentou.

A família espera o corpo chegar ao Cariri, e o velório de Thiago será realizado na casa dele, em Juazeiro do Norte. Já o sepultamento, será em Moreilândia, no sertão pernambucano, onde mora a família do cearense.

Cearenses mortos em acidente

Entre os nove mortos nesta quarta-feira (14) no acidente entre uma van e uma carreta na BR-251, na cidade de Grão Mogol, em Minas Gerais, três são cearenses, e da região do Cariri. O veículo saiu do município de Uberlândia (MG) com destino ao Ceará, mas colidiu com uma carreta mais de 700 quilômetros depois da partida.

As vítimas cearenses identificadas são Maria de Fátima Lira de Lima, 52 anos, da comunidade de Vila São José, na cidade de Barro (CE), Ana Beatriz da Silva Rodrigues, de 22 anos, moradora de Brejo Santo e Antônio Thiago de Brito, de 29 anos, natural de Crato.