Número de cearenses mortos em acidente em MG sobe para 5, após identificação das últimas vítimas

As últimas vítimas do acidente entre uma van e uma carreta em Grão Mogol, no Interior do Minas Gerais, foram identificadas e se tratam de Antonio Lucas Deodato, de 70 anos, natural do município de Abaiara, na região do Cariri, e Cícero Rafael Francelino Rodrigues, de 35 anos, de Milagres (CE), da mesma região. Com isso, o número de cearenses mortos na ocorrência subiu para cinco.

O idoso de 70 anos era pedreiro e trabalhava em MG, e Cícero era um dos condutores do veículo de transporte alternativo. O acidente teve nove mortes, e todos os corpos foram levados ao Posto Médico-Legal da cidade de Montes Claros.

Cearenses mortos no acidente:

Maria de Fátima Lira de Lima, 29 anos, de Barro (CE)

Ana Beatriz da Silva Rodrigues, 22 anos, de Crato (CE)

Antônio Thiago de Brito, 29 anos, de Crato (CE)

Cícero Rafael Francelino Rodrigues, 35 anos, de Milagres (CE)

Antonio Lucas Deodato, 70 anos, de Abaiara (CE)

Até esta tarde, os corpos de duas vítimas ainda permaneciam no Posto Médico Legal, entre eles o do cearense Antônio Thiago de Brito, de 29 anos, e o de um homem de 33 anos de Trindade (PE), segundo a perícia informou ao g1 Grande Minas.

Os corpos de Maria de Fátima Lira de Lima, de Barro (CE), Ana Beatriz da Silva Rodrigues, de Brejo Santo (CE), Cícero Rafael e Antônio Lucas, já teriam sido liberados.

A médica-legista Aline Brito informou que o trabalho identificador "não teve grandes dificuldades porque o estado dos corpos não estava prejudicado". Segundo ela informou ao g1, "dava para fazer reconhecimento facial e também foi possível coletar digitais para fazer confronto com Banco de Dados do Instituto de Identificação".

Van ia para o Cariri

Entre os nove mortos nesta quarta-feira (14) no acidente entre uma van e uma carreta na BR-251, na cidade de Grão Mogol, em Minas Gerais, cinco são cearenses, e da região do Cariri. O veículo saiu do município de Uberlândia (MG) com destino ao Ceará, mas colidiu com uma carreta mais de 700 quilômetros depois da partida.

O acidente ainda teve cearenses sobreviventes. Segundo a InterTV Grande Minas, afiliada da Rede Globo, o veículo de transporte alternativo tinha ocupantes que eram trabalhadores rurais. Entre eles, estava Juarez Leite Santos, que voltava de MG para Mauriti, no Interior do Ceará.

Ele teve fraturas no braço e foi internado, mas já tinha previsão de alta até o fim desta quarta. O homem conta que abaixou a cabeça para dormir e só lembrar de já acordar depois da colisão, que foi rápida.

Outras pessoas que moravam em Barro também estariam na van, mas sobreviveram. A TV Verdes Mares Cariri conversou com familiares do motorista do veículo, Marcos Bezerra, que estaria hospitalizado. Uma criança também estaria entre os feridos, e viajou acompanhada de Maria de Fátima, que conhecia sua mãe.