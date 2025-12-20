14 cidades do Ceará devem ter chuvas intensas neste sábado; veja quais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas com perigo potencial para diversas regiões do País, incluindo o Noroeste e o Sertão cearense. Ao todo, 14 cidades cearenses podem ser atingidas.

O aviso prevê chuvas com 20 a 30 mm/h e até 50 mm/dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Há baixo risco de incidentes como alagamentos, corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.

No entanto, é necessário ter cuidado redobrado para evitar situações perigosas. As principais recomendações do Inmet são:

Evitar se abrigar debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Para mais informações ou em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil (telefone 199) ou para o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja lista de cidades que devem ter chuvas intensas no Ceará:

Barroquinha

Carnaubal

Chaval

Crateús

Croatá

Granja

Guaraciaba do Norte

Ibiapina

Ipueiras

Poranga

São Benedito

Tianguá

Ubajara

Viçosa do Ceará