14 cidades do Ceará devem ter chuvas intensas neste sábado; veja quais
Aviso emitido pelo Inmet abrange regiões em todo o País.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas com perigo potencial para diversas regiões do País, incluindo o Noroeste e o Sertão cearense. Ao todo, 14 cidades cearenses podem ser atingidas.
O aviso prevê chuvas com 20 a 30 mm/h e até 50 mm/dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Há baixo risco de incidentes como alagamentos, corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.
No entanto, é necessário ter cuidado redobrado para evitar situações perigosas. As principais recomendações do Inmet são:
- Evitar se abrigar debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;
- Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Para mais informações ou em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil (telefone 199) ou para o Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Veja lista de cidades que devem ter chuvas intensas no Ceará:
- Barroquinha
- Carnaubal
- Chaval
- Crateús
- Croatá
- Granja
- Guaraciaba do Norte
- Ibiapina
- Ipueiras
- Poranga
- São Benedito
- Tianguá
- Ubajara
- Viçosa do Ceará
