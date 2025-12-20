Diário do Nordeste
14 cidades do Ceará devem ter chuvas intensas neste sábado; veja quais

Aviso emitido pelo Inmet abrange regiões em todo o País.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:10)
Ceará
Via urbana alagada com chuvas.
Legenda: Chuvas devem afetar Noroeste e Sertão cearense.
Foto: Yulia Nemchenko/Shutterstock

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de chuvas intensas com perigo potencial para diversas regiões do País, incluindo o Noroeste e o Sertão cearense. Ao todo, 14 cidades cearenses podem ser atingidas.

O aviso prevê chuvas com 20 a 30 mm/h e até 50 mm/dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Há baixo risco de incidentes como alagamentos, corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.

No entanto, é necessário ter cuidado redobrado para evitar situações perigosas. As principais recomendações do Inmet são:

  • Evitar se abrigar debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;
  • Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Para mais informações ou em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil (telefone 199) ou para o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja lista de cidades que devem ter chuvas intensas no Ceará:

  • Barroquinha
  • Carnaubal
  • Chaval
  • Crateús
  • Croatá
  • Granja
  • Guaraciaba do Norte
  • Ibiapina
  • Ipueiras
  • Poranga
  • São Benedito
  • Tianguá
  • Ubajara
  • Viçosa do Ceará

