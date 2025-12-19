Feira Mulher em Foco leva empreendedorismo feminino a polos de lazer de Fortaleza.

A Feira Mulher em Foco iniciou, no último sábado (13), sua programação em Fortaleza com a primeira de três edições que serão realizadas em polos públicos de lazer da cidade. A abertura ocorreu no Polo de Lazer do Conjunto Ceará e marcou o início de uma agenda voltada à promoção do empreendedorismo feminino, à geração de renda e à ocupação qualificada de espaços urbanos por mulheres.

A ação integra o Projeto Elas, iniciativa do Sistema Verdes Mares dedicada ao fortalecimento da autonomia feminina, à defesa de direitos e à preservação da vida das mulheres. A Feira Mulher em Foco conta com patrocínio da Câmara Municipal de Fortaleza e apoio do Governo Federal e segue descentralizando oportunidades, levando atividades econômicas, culturais e de bem-estar a diferentes regiões da capital.

A primeira edição deste ano registrou fluxo constante de visitantes ao longo do dia, reunindo moradores da região e famílias. Ao todo, foram 31 estandes, que concentraram a participação de 57 empreendedoras dos segmentos de gastronomia, moda e artesanato, além da oferta de serviços de bem-estar, como massagem e esmaltação. A programação foi complementada por atividades recreativas, culturais e inclusivas, com espaço infantil e ações de incentivo à leitura, ampliando o alcance do evento para diferentes públicos.

Segundo Rayana Gadêlha, coordenadora de projetos do Sistema Verdes Mares, a estreia confirmou a proposta da iniciativa. “A programação foi bem recebida, gerou engajamento do público e reforçou o posicionamento da Feira Mulher em Foco como um evento relevante e inspirador, comprometido com o fortalecimento do empreendedorismo feminino, a valorização da mulher e a geração de oportunidades”, afirma.

Após a abertura no Conjunto Ceará, a Feira Mulher em Foco segue para outros pontos da cidade. A segunda edição aconteceu nesta quinta-feira, 18, no Polo de Lazer da Sargento Hermínio, área com grande circulação de moradores e infraestrutura voltada ao lazer e ao esporte.

A programação se encerra no dia 21 de dezembro, domingo, das 8h às 12h, no Parque Adahil Barreto. “Encerramos esta edição em um dos parques urbanos mais representativos de Fortaleza. A expectativa é reunir e exaltar novamente uma diversidade de empreendedoras, além de oferecer experiências de bem-estar, ações culturais e atividades inclusivas com nossa programação para todos os participantes”, destaca Rayana.

De acordo com a coordenadora, a circulação da feira por diferentes bairros reforça o compromisso do projeto com a equidade de gênero e o fortalecimento da economia local. “Levar a Feira Mulher em Foco para diferentes territórios amplia o acesso ao empreendedorismo feminino, promove inclusão social e cria oportunidades de geração de renda, visibilidade e networking para empreendedoras das próprias comunidades”, conclui.