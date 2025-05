ONG pede ajuda para abrigar mais de 40 cães resgatados de casa na Avenida Mister Hull

O Instituto Causa Pet, organização não-governamental (ONG) que atua como lar temporário para animais resgatados em situação de vulnerabilidade, lançou um apelo para conseguir doações e construir uma estrutura para abrigar mais de 40 cães que estão em um imóvel na Avenida Mister Hull, no bairro Padre Andrade, em Fortaleza.

De acordo com a fundadora da instituição, Lindoneide Rocha, os cachorros estão sendo acompanhados desde fevereiro, quando soube do abandono deles. Segundo ela, uma pessoa cuidava dos animais, mas acabou passando por dificuldades financeiras e ficando sem condições de arcar com os custos necessários para mantê-los.

"Desde então, providencio água, comida e tratamento veterinário. Tudo isso eles estão tendo, e particular. Faço isso com algumas doações, meu salário e de alguns amigos", explicou a ativista em conversa com o Diário do Nordeste.

Quando a matilha foi encontrada pelo Instituto Causa Pet, segundo Lindoneide, alguns cães estavam doentes, com doenças de pele e outras infecções como a erliquiose (conhecida como "doença do carrapato"), mas agora estão em tratamento. "Já estou castrando esses animais", completou a entrevistada.

A residência onde os bichos estão atualmente não conta com o abastecimento de água e energia elétrica. Além disso, o imóvel está com um aviso de despejo. Por isso, conforme reforçou o Instituto em uma postagem nas redes sociais, a retirada deles precisa ser imediata.

O objetivo, pelo que disse, é conseguir colaborações — com mão de obra, ajuda financeira ou doação de materiais de construção —, para estruturar uma parte do abrigo, localizado em Caucaia, para recebê-los. "A gente quer ajuda para construir cinco canis numa área que temos aqui. Temos espaço, só não temos estrutura", descreveu.

A chave Pix disponibilizada para possíveis doações é o endereço de e-mail queroajudar@causapet.com. Entretanto, antes mesmo de angariar os recursos necessários para erguer a estrutura, por conta da urgência, a ONG informou que pretende cobrir provisoriamente um espaço que possui para receber os cães resgatados na casa da Avenida Mister Hull. Segundo a fundadora, os órgãos públicos já foram acionados e estão cientes da situação.

A reportagem acionou os titulares da Secretaria da Proteção Animal (Sepa) do Governo do Estado e da Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA) de Fortaleza para obter alguma posição sobre o assunto. O conteúdo será atualizado caso haja uma resposta.