Onça é encontrada morta em estrada do Ceará e moradores relatam fazer ‘sopa’ com restos do animal

Uma onça-parda — também conhecida como suçuarana — foi encontrada morta em uma estrada de Morrinhos, no Interior do Ceará, na última quinta-feira (15). Em vídeos recebidos pela reportagem, é possível ver o animal já sem vida às margens de uma via do município que fica no Litoral Norte do Estado.

Legenda: A partir de conteúdos que circulam nas redes sociais, relatos dão conta que moradores da região teriam esquartejado a onça e utilizado restos do animal para fazer uma 'sopa' Foto: Reprodução

A partir de conteúdos que circulam nas redes sociais, relatos dão conta que moradores da região teriam esquartejado a onça e utilizado restos do animal para fazer uma “sopa”. Os registros não serão divulgados, já que as imagens são fortes.

Conforme informações preliminares da TV Verdes Mares, a onça teria sido atropelada por um veículo que trafegava na via. Ainda segundo a apuração, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Ibama não chegaram a ser acionados para a ocorrência.

INVESTIGAÇÃO

O Diário do Nordeste acionou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) para saber mais informações e da possível atuação do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) na ocorrência.

Em nota, a Pasta informou apenas que a Polícia Civil do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias da morte do animal. “Diligências e oitivas serão realizadas para elucidar o caso”, finalizou.

Vale ressaltar que, pelo art. 29 da Lei dos Crimes Ambientais, é crime matar, perseguir, apanhar espécimes da fauna silvestre, bem como transportá-los. Ainda conforme a legislação, a pena é de detenção de seis meses a um ano e multa.

