Parque do Cocó é o mais visitado entre unidades de conservação estaduais no Brasil

O Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza, lidera o ranking das unidades de conservação de gestão estadual mais visitadas do Brasil. O dado consta na primeira edição do estudo “Visitômetro dos Parques do Brasil”, divulgado pelo Instituto Semeia, com base em informações de 2023.

De acordo com o Governo do Estado, o parque cearense recebe anualmente 598.748 visitas. No levantamento, ele superou áreas como o Parque Estadual do Jaraguá (SP), o Parque das Dunas (RN) e os Lençóis Maranhenses (MA), este último sob gestão federal.

QUARTO MAIOR PARQUE DA AMÉRICA LATINA

Com 1.581 hectares, o Cocó é o maior parque urbano da Região Norte-Nordeste e o quarto maior da América Latina. Ele se estende por mais de 15 bairros de Fortaleza e oferece áreas para trilhas, esportes, lazer ao ar livre e passeios de barco, além de ser cortado pelo Rio Cocó.

Sob gestão da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), o equipamento é um dos principais pontos de lazer, educação ambiental e prática esportiva da capital cearense.

A pesquisa do Instituto Semeia considera dados de visitação de parques federais, estaduais e municipais, e visa mapear o uso público dessas áreas.

Outros parques cearenses em destaque

Além do Cocó, outros dois parques localizados no Ceará aparecem entre os mais visitados do país. O Parque Nacional de Jericoacoara ficou em quarto lugar no ranking geral e foi o mais visitado do Nordeste. Já o Parque Nacional de Ubajara ocupa a oitava posição.

