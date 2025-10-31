Última atualização sobre balneabilidade dos corpos hídricos da Capital é de outubro de 2024. Secretaria aponta reestruturação do formato de estudo
A Jet, que opera o serviço de patinetes elétricos na Capital, dará uma aula gratuita sobre o modal no Parque do Cocó, neste domingo (13)
Equipamento cearense recebe quase 600 mil visitantes por ano e supera parques em São Paulo, Natal e nos Lençóis Maranhenses
As trilhas estavam interditadas desde a última quarta-feira (30)
Uma viatura do Corpo de Bombeiros está no local. Nessa segunda (2), a Unidade de Conservação estadual foi atingida por incêndio
Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atua para combater o fogo
A fumaça tomou vias próximas, dificultando o tráfego; segundo a Sema, há indícios de que possa ser uma reignição de um mesmo foco do dia anterior
Bombeiros debelaram as chamas no local por volta das 6h50 desta terça-feira (29)
O Plano Restaura Cocó foi lançado neste sábado (13) pelo governador Elmano de Freitas
Decisão ocorreu um dia após equipamento ser liberado