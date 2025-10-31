Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Uma floresta de mangue com árvores altas e finas crescendo em águas escuras e lamacentas. A luz do sol penetra pelas copas das árvores, criando reflexos na superfície da água. Há uma folha de samambaia grande em primeiro plano, na parte inferior direita da imagem.

Ceará

É possível limpar rios e lagos de Fortaleza e liberar para banho da população?

Última atualização sobre balneabilidade dos corpos hídricos da Capital é de outubro de 2024. Secretaria aponta reestruturação do formato de estudo

Clarice Nascimento e Gabriela Custódio 15 de Julho de 2025
Patinetes elétricos azuis enfileirados em rua de Fortaleza

Ceará

Como andar de patinete compartilhado em Fortaleza? Empresa ensina a usar sistema em ação educativa

A Jet, que opera o serviço de patinetes elétricos na Capital, dará uma aula gratuita sobre o modal no Parque do Cocó, neste domingo (13)

Luana Severo 11 de Julho de 2025
Pesquisa aponta que Parque do Cocó é o mais visitado entre unidades de conservação estaduais no Brasil

Ceará

Parque do Cocó é o mais visitado entre unidades de conservação estaduais no Brasil

Equipamento cearense recebe quase 600 mil visitantes por ano e supera parques em São Paulo, Natal e nos Lençóis Maranhenses

Redação 17 de Maio de 2025
Foto das trilhas do Cocó com trechos alagadas

Ceará

Trilhas do Parque do Cocó são reabertas após interdição devido às chuvas

As trilhas estavam interditadas desde a última quarta-feira (30)

Redação 05 de Maio de 2025
Imagem mostra viatura do Corpo dos Bombeiros atendendo ocorrência de incêndio no Parque do Cocó. Sem fogo, focos de fumaça ainda são registrados no Parque do Cocó nesta terça-feira (3)

Ceará

Focos de fumaça são registrados no Parque do Cocó nesta terça-feira (3)

Uma viatura do Corpo de Bombeiros está no local. Nessa segunda (2), a Unidade de Conservação estadual foi atingida por incêndio

Carol Melo e João Victor Rocha 03 de Dezembro de 2024
Corpo de Bombeiros atua para combater novo foco de incêndio registrado no Parque do Cocó

Ceará

Novo incêndio é registrado no Parque do Cocó nesta segunda-feira (2); veja vídeo

Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atua para combater o fogo

Redação 02 de Dezembro de 2024
Avenida tomada por fumaça cinza espessa

Ceará

Incêndio é registrado no Parque do Cocó neste sábado (30); veja vídeo

A fumaça tomou vias próximas, dificultando o tráfego; segundo a Sema, há indícios de que possa ser uma reignição de um mesmo foco do dia anterior

Redação 30 de Novembro de 2024
Incêndio atinge vegetação no Parque do Cocó e fumaça invade pista em Fortaleza nesta terça (29)

Ceará

Incêndio atinge vegetação no Parque do Cocó, e fumaça invade pista em Fortaleza

Bombeiros debelaram as chamas no local por volta das 6h50 desta terça-feira (29)

Redação 29 de Outubro de 2024
Imagem mostra fumaça de incêndio no Parque do Cocó

Ceará

Plano de recuperação de áreas incendiadas no Parque do Cocó deve durar 1 ano e custar R$ 500 mil

O Plano Restaura Cocó foi lançado neste sábado (13) pelo governador Elmano de Freitas

Thatiany Nascimento, Bruno Leite 13 de Abril de 2024

Ceará

Com trechos alagados, trilhas do Parque do Cocó são interditadas novamente por causa da chuva

Decisão ocorreu um dia após equipamento ser liberado

Nícolas Paulino 11 de Fevereiro de 2024
