Incêndio é registrado no Parque do Cocó neste sábado (30); veja vídeo

Um incêndio foi registrado no Parque do Cocó, em Fortaleza, na tarde deste sábado (30). O fogo provocou uma fumaça cinza espessa que tomou vias próximas, dificultando o tráfego de veículos por falta de visibilidade, como a avenida Raul Barbosa.

O Corpo de Bombeiros do Ceará informou que enviou duas guarnições ao local para atender à ocorrência.

Em nota, a Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) informa que, na noite dessa sexta-feira (29), foi registrado um incêndio florestal no Cocó por volta das 22h. A pasta confirma que Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou duas guarnições ao local.

"Graças à rápida atuação, o incêndio foi controlado e debelado ainda na mesma noite", diz o texto, informando também que o incêndio deste sábado foi identificado em área próxima ao incidente anterior.

"Há indícios de que este possa ser uma reignição do mesmo foco de ontem. Desde o início da tarde, três guarnições do Corpo de Bombeiros estão em ação para combater o fogo", ressaltou o texto.

O combate das chamas tem apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (CIOPAER), da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e do Batalhão da Polícia de Meio Ambiente (BPMA).

Segundo o Corpo de Bombeiros, que integra o Comitê Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (Previna), o incêndio já está controlado.

Incêndios de turfa

A Sema também destaca na nota que os incêndios registrados no Parque do Cocó são classificados como incêndios de turfa. "Esses incêndios ocorrem em camadas subterrâneas de matéria orgânica e, apesar de gerarem uma combustão relativamente pequena, provocam alta liberação de fumaça, que pode se espalhar por áreas urbanas", descreve o texto.

"A gestão do parque, sob responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima, acompanha de perto os acontecimentos e segue monitorando a situação", completou.

O Diário do Nordeste também solicitou informações para a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre o que provocou as chamas e onde elas se iniciaram. Quando houver resposta da pasta, esta matéria será atualizada. Mais informações em instantes.

Veja, na íntegra, a nota enviada pela Sema:

A Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima informa que, na noite de ontem, 29 de novembro, foi registrado um incêndio florestal no Parque Estadual do Cocó, por volta das 22h. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foi imediatamente acionado e enviou duas guarnições ao local. Graças à rápida atuação, o incêndio foi controlado e debelado ainda na mesma noite.

Hoje, 30 de novembro, um novo incêndio foi identificado em uma área próxima ao incidente anterior. Há indícios de que este possa ser uma reignição do mesmo foco de ontem. Desde o início da tarde, três guarnições do Corpo de Bombeiros estão em ação para combater o fogo, com o apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (CIOPAER), da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e do Batalhão da Polícia de Meio Ambiente (BPMA), além da Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima. Segundo o Corpo de Bombeiros, que integra o Comitê Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (Previna), o incêndio já está controlado.

É importante ressaltar que os incêndios registrados no Parque do Cocó são classificados como incêndios de turfa. Esses incêndios ocorrem em camadas subterrâneas de matéria orgânica e, apesar de gerarem uma combustão relativamente pequena, provocam alta liberação de fumaça, que pode se espalhar por áreas urbanas. A gestão do parque, sob responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima, acompanha de perto os acontecimentos e segue monitorando a situação.

Reforçamos nosso compromisso com a preservação ambiental e seguimos trabalhando para garantir a segurança do Parque Estadual do Cocó e das comunidades próximas.