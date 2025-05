Fio se rompe sobre campo e atletas sofrem choque elétrico, no Interior do CE; fiação foi removida

Quatro jovens ficaram feridos com choques elétricos após um fio de alta tensão se romper em um campo de futebol amador. O caso aconteceu na noite da última terça-feira (13), no município de Capistrano, no Interior do Ceará.

Imagens gravadas após o ocorrido mostram um dos atletas, identificado como Anderson Mateus da Silva, de 20 anos, com expressão abalada e falta de ar, enquanto outros jogadores se aproximam para ajudá-lo.

Em conversa com o Diário do Nordeste, Reginaldo Alves, proprietário do Esporte Clube Carqueija, conta que a fiação passava por cima do campo e, durante o treino, rompeu-se quando foi atingida por uma bola. "O fio caiu e ficou enrolado no Anderson, que começou a se debater no chão. Por sorte, a maior parte da carga se dissipou no campo, mas foi um susto muito grande", relatou.

Ao perceber a situação do jovem, os primos dele, Wladimir e Fabrixuel, que também fazem parte do clube, correram para ajudá-lo. "Eles tomaram choque comigo, mas conseguiram me desenrolar do fio. Deus usou eles para me salvar", relembra Anderson, em entrevista ao Diário do Nordeste. "Naquela hora, só lembro de pensar que iria morrer".

Segundo Reginaldo, os três jovens e outro atleta, Bruno, que também recebeu descargas elétricas, foram levados ao Hospital Nossas Senhora de Nazaré, no centro de Capistrano. Eles receberam alta médica na madrugada de quarta-feira (14) e passam bem.

Clube solicitava a retirada da instalação elétrica há um ano

O proprietário do clube afirmou que, há um ano, solicitou à Enel Distribuição Ceará a remoção dos fios que passavam por cima do campo de futebol. Em resposta, recebeu um orçamento da empresa no valor de R$ 40.387,81 para dar continuidade ao serviço.

Devido a questões financeiras, Reginaldo não pode arcar com a continuidade da obra e, assim, os fios permaneceram instalados no local. Caso o valor fosse pago, o trabalho seria concluído em até 120 dias.

Legenda: Segundo Reginaldo Alves, o pedido para a remoção dos fios aconteceu após outro acidente, no ano passado, quando a rede elétrica pegou fogo durante uma partida de futebol no local Foto: Arquivo Pessoal

O Diário do Nordeste entrou em contato com a empresa que, em nota, afirmou estar "apurando as causas do acidente e oferecendo apoio às vítimas".

A Enel também conversou com a reportagem para dar detalhes sobre o procedimento padrão para solicitações de retirada de uma rede elétrica. Segundo a companhia, nesses casos, o custeio da obra deve ser pago pela pessoa que solicitou o serviço.

Na época, a alternativa oferecia ao proprietário do campo seria a de ele contratar a obra, por meio de uma empresa legalmente habilitada, desde que não houvesse interferência na rede elétrica da distribuidora.

Após acidente, fiação foi removida

Ainda na madrugada da terça-feira, horas após o acidente no campo de futebol, os fios que passavam sobre o local foram retirados definitivamente. A princípio, seria a feita a substituição do equipamento. Porém, equipes da Enel encontraram resistência da comunidade.

"Eu mantive a minha palavra, disse que não queria mais. Na mesma noite, graças a Deus, eles resolveram, tiraram a rede todinha, o fio que caiu e mais outros dois", finalizou Reginaldo.

Por fim, a empresa de energia também reforçou que "a rede elétrica já estava no local antes da construção do campo e dentro dos padrões adequados".

